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Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Италии
Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Италии
В нынешнем сезоне вингер сборной Грузии забил шесть голов и сделал три результативные передачи в чемпионате Италии 20.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную 25-го тура серии А – лучших игроков назвал аналитический портал Sofascore. "Наполи" завершил встречу 25-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" вничью (1:1). Sofascore оценил игру Кварацхелия, который создал несколько опасных моментов у ворот соперника (его оценка за игру составила 8,3 балла), и назвал его лучшим игроком матча. Баллы выше, чем у Кварацхелия, по итогам тура получили Карлос Аугусто ("Интер", 8,4), Хакан Чалханоглу ("Интер", 8,9), Марко Пашалич ("Аталанта", 8,7) и Миле Свилар ("Рома", 9,3), а защитник "Интера" Алессандро Бастони, как и Хвича, набрал 8,3 очка. "Аплодисменты Кварацхелия" – спортивные СМИ оценили гол грузина в ворота "Вероны" >>В нынешнем сезоне вингер сборной Грузии забил шесть голов и сделал три результативные передачи в чемпионате Италии, его средний суммарный рейтинг составляет 7,4 очка за матч. По этому показателю Кварацхелия входит в пятерку лучших игроков Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол
Кварацхелия вошел в символическую сборную тура чемпионата Италии
В нынешнем сезоне вингер сборной Грузии забил шесть голов и сделал три результативные передачи в чемпионате Италии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную 25-го тура серии А – лучших игроков назвал аналитический портал Sofascore.
"Наполи" завершил встречу 25-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" вничью (1:1). Sofascore оценил игру Кварацхелия, который создал несколько опасных моментов у ворот соперника (его оценка за игру составила 8,3 балла), и назвал его лучшим игроком матча.
Баллы выше, чем у Кварацхелия, по итогам тура получили Карлос Аугусто ("Интер", 8,4), Хакан Чалханоглу ("Интер", 8,9), Марко Пашалич ("Аталанта", 8,7) и Миле Свилар ("Рома", 9,3), а защитник "Интера" Алессандро Бастони, как и Хвича, набрал 8,3 очка.
В нынешнем сезоне вингер сборной Грузии забил шесть голов и сделал три результативные передачи в чемпионате Италии, его средний суммарный рейтинг составляет 7,4 очка за матч. По этому показателю Кварацхелия входит в пятерку лучших игроков Серии А.