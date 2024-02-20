https://sputnik-georgia.ru/20240220/talakhadze-reshil-ne-riskovat-zdorovem-i-ne-vystupat-na-chempionate-evropy-286439868.html

Талахадзе решил не рисковать здоровьем и не выступать на чемпионате Европы

Талахадзе решил не рисковать здоровьем и не выступать на чемпионате Европы

Талахадзе проходит реабилитацию, и на данном этапе, чтобы минимизировать риски для участия на Олимпиаде в Париже летом 2024 года, было принято решение... 20.02.2024, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

новости

лаша талахадзе

чемпионат европы по тяжелой атлетике

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион Европы и мира Лаша Талахадзе по решению тренерского штаба не выступит на континентальном первенстве в Софии, сообщила Федерация тяжелой атлетики Грузии. Как сообщил главный тренер сборной Георгий Асанидзе, Талахадзе проходит реабилитацию, и на данном этапе, чтобы минимизировать риски для участия на Олимпиаде в Париже летом 2024 года, было принято решение пропустить чемпионат Европы. Талахадзе стал одним из участников континентального первенства, чтобы быть допущенным на Олимпийские игры. По условию соревнований, чтобы попасть на игры в Париж, спортсмену нужно выступить на чемпионатах Европы 2023 и 2024, поэтому Талахадзе прошел процедуру взвешивания и был в заявке, но закончит турнир с результатом 0 кг. Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года >>В весовой категории +109 кг Грузию представит Бакар Турманидзе. На текущем чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал 13 февраля, спортсмены зарабатывают лицензии для участия в предстоящей Олимпиаде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике