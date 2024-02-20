Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240220/talakhadze-reshil-ne-riskovat-zdorovem-i-ne-vystupat-na-chempionate-evropy-286439868.html
Талахадзе решил не рисковать здоровьем и не выступать на чемпионате Европы
Талахадзе решил не рисковать здоровьем и не выступать на чемпионате Европы
Талахадзе проходит реабилитацию, и на данном этапе, чтобы минимизировать риски для участия на Олимпиаде в Париже летом 2024 года, было принято решение... 20.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-20T20:20+0400
2024-02-20T20:56+0400
спорт
грузия
новости
лаша талахадзе
чемпионат европы по тяжелой атлетике
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24493/12/244931202_0:0:1973:1111_1920x0_80_0_0_59fbd7a1eea8a11660dcddd736963e47.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион Европы и мира Лаша Талахадзе по решению тренерского штаба не выступит на континентальном первенстве в Софии, сообщила Федерация тяжелой атлетики Грузии. Как сообщил главный тренер сборной Георгий Асанидзе, Талахадзе проходит реабилитацию, и на данном этапе, чтобы минимизировать риски для участия на Олимпиаде в Париже летом 2024 года, было принято решение пропустить чемпионат Европы. Талахадзе стал одним из участников континентального первенства, чтобы быть допущенным на Олимпийские игры. По условию соревнований, чтобы попасть на игры в Париж, спортсмену нужно выступить на чемпионатах Европы 2023 и 2024, поэтому Талахадзе прошел процедуру взвешивания и был в заявке, но закончит турнир с результатом 0 кг. Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года &gt;&gt;В весовой категории +109 кг Грузию представит Бакар Турманидзе. На текущем чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал 13 февраля, спортсмены зарабатывают лицензии для участия в предстоящей Олимпиаде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24493/12/244931202_193:0:1973:1335_1920x0_80_0_0_47ba6c84c9956e173ae1b5f07cfc86ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике

Талахадзе решил не рисковать здоровьем и не выступать на чемпионате Европы

20:20 20.02.2024 (обновлено: 20:56 20.02.2024)
© Sputnik / STRINGERГрузинский штангист Лаша Талахадзе
Грузинский штангист Лаша Талахадзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / STRINGER
Подписаться
Талахадзе проходит реабилитацию, и на данном этапе, чтобы минимизировать риски для участия на Олимпиаде в Париже летом 2024 года, было принято решение пропустить чемпионат Европы
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион Европы и мира Лаша Талахадзе по решению тренерского штаба не выступит на континентальном первенстве в Софии, сообщила Федерация тяжелой атлетики Грузии.
Как сообщил главный тренер сборной Георгий Асанидзе, Талахадзе проходит реабилитацию, и на данном этапе, чтобы минимизировать риски для участия на Олимпиаде в Париже летом 2024 года, было принято решение пропустить чемпионат Европы.
Талахадзе стал одним из участников континентального первенства, чтобы быть допущенным на Олимпийские игры. По условию соревнований, чтобы попасть на игры в Париж, спортсмену нужно выступить на чемпионатах Европы 2023 и 2024, поэтому Талахадзе прошел процедуру взвешивания и был в заявке, но закончит турнир с результатом 0 кг.
Талахадзе вновь признан лучшим тяжелоатлетом Европы минувшего года >>
В весовой категории +109 кг Грузию представит Бакар Турманидзе.
На текущем чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал 13 февраля, спортсмены зарабатывают лицензии для участия в предстоящей Олимпиаде.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0