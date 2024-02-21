https://sputnik-georgia.ru/20240221/deputat-raskritikoval-prezidenta-gruzii-za-novoe-veto-286461707.html

Депутат раскритиковал президента Грузии за новое вето

Депутат раскритиковал президента Грузии за новое вето

Зурабишвили с трудом можно назвать президентом страны, считает политик 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T18:21+0400

2024-02-21T18:21+0400

2024-02-21T18:36+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

георгий вольский

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283452281_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_6e57f1377ca9929328fa78c9a430e1e6.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит стратегически вредную политику и занимается саботажем, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Вольский, комментируя вето президента на принятые парламентом поправки об изменении правил избрания главы и членов Центризбиркома. Президентская администрация заявила о том, что вследствие изменений процесс избрания главы и членов ЦИК превратится в фиктивный процесс в интересах правящей партии. Это создает риск возникновения недоверия к выборам, которые проведет укомплектованный по новым правилам ЦИК. В правящей партии уже заявили, что вето обязательно будет преодолено, поскольку это законодательство соответствует европейским стандартам. Как отметил политик, сегодня в Грузии абсолютно профессиональная Центральная избирательная комиссия высокого уровня, председатель которой – Георгий Каландаришвили, представлен самой Зурабишвили. Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии>>В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , георгий вольский, грузинская мечта - демократическая грузия