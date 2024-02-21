https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruzinskaya-oppozitsiya-manipuliruet-temoy-smertonosnogo-opolznya-v-shovi--vitse-spiker-286464351.html

Грузинская оппозиция манипулирует темой смертоносного оползня в Шови – вице-спикер

Грузинская оппозиция манипулирует темой смертоносного оползня в Шови – вице-спикер

Грузинские и швейцарские эксперты назвали главной причиной схода оползня климатические изменения 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T20:46+0400

2024-02-21T20:46+0400

2024-02-21T20:46+0400

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шови

георгий кахиани

национальное агентство окружающей среды

политика

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиция в Грузии манипулирует темой трагедий, в частности, сходом смертоносного оползня на знаменитом грузинском высокогорном курорте Шови в августе 2023 года, который унес жизни десятков человек, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани.Оползень сошел на Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли более 30 человек. Главной причиной схода оползня швейцарские эксперты из компании Geotesti назвали климатические изменения, подтвердив предварительное заключение грузинских коллег и развеяв тем самым многочисленные мифы и дезинформацию.По его словам, несмотря на заключение международных экспертов о том, что трагедии в Шови невозможно было избежать, оппозиция все равно не упускает шанса заработать политические дивиденды.Швейцарскими экспертами также были подтверждены предварительные данные Национального агентства окружающей среды Грузии касательно скорости селевых потоков, что еще раз подтверждает, что вся информация, которая распространялась министерством и государством, является однозначно правильной. Среди мифов о произошедшем самый распространенный касался системы тревоги. Швейцарские эксперты подтвердили, что система, учитывая масштабность стихии в Шови, не позволила бы избежать последствий трагедии.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, шови, георгий кахиани, национальное агентство окружающей среды, политика, оползень в шови