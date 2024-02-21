https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruziya-mozhet-prisoedinitsya-k-evropeyskoy-sisteme-rouminga--zatraty-abonentov-sokratyatsya-286459766.html
Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся
Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся
Единая роуминговая система означает, что на территории государств-членов ЕС действуют домашние тарифы мобильной связи 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T16:21+0400
2024-02-21T16:21+0400
2024-02-21T16:21+0400
грузия
новости
экономика
европа
грузия - евросоюз
евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286459734_0:334:2867:1947_1920x0_80_0_0_449f199b2a8e988af924a217cc5d0b96.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга, что снизит затраты на мобильную связь как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей. Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС. Это будет знаковое изменение, которое станет ясным и заметным для населения Грузии, добавил Еврокомиссар. Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС>>По его словам, роуминг – это та область, в которой правительство Грузии предприняло шаги очень быстрыми темпами. Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286459734_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e5008e179e1360e47c260f2396270a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, европа, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, экономика, европа, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся
Единая роуминговая система означает, что на территории государств-членов ЕС действуют домашние тарифы мобильной связи
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга, что снизит затраты на мобильную связь как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей.
Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС.
"В нашем распоряжении есть все, чтобы представить Совету предложение об интеграции Грузии в европейскую систему роуминга... Затраты на роуминг будут значительно снижены, а также значительно снизятся затраты на обмен данными как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе", – сказал Вархей.
Это будет знаковое изменение, которое станет ясным и заметным для населения Грузии, добавил Еврокомиссар.
По его словам, роуминг – это та область, в которой правительство Грузии предприняло шаги очень быстрыми темпами.
Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.