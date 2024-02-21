https://sputnik-georgia.ru/20240221/gruziya-mozhet-prisoedinitsya-k-evropeyskoy-sisteme-rouminga--zatraty-abonentov-sokratyatsya-286459766.html

Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся

Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся

Единая роуминговая система означает, что на территории государств-членов ЕС действуют домашние тарифы мобильной связи 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T16:21+0400

2024-02-21T16:21+0400

2024-02-21T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга, что снизит затраты на мобильную связь как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей. Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС. Это будет знаковое изменение, которое станет ясным и заметным для населения Грузии, добавил Еврокомиссар. Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС>>По его словам, роуминг – это та область, в которой правительство Грузии предприняло шаги очень быстрыми темпами. Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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