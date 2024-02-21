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Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся
Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся
Единая роуминговая система означает, что на территории государств-членов ЕС действуют домашние тарифы мобильной связи 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга, что снизит затраты на мобильную связь как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей. Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС. Это будет знаковое изменение, которое станет ясным и заметным для населения Грузии, добавил Еврокомиссар. Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС&gt;&gt;По его словам, роуминг – это та область, в которой правительство Грузии предприняло шаги очень быстрыми темпами. Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, европа, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, экономика, европа, грузия - евросоюз, евросоюз

Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга – затраты абонентов сократятся

16:21 21.02.2024
© iStock.com / ChinnapongСоцсети на экране смартфона
Соцсети на экране смартфона - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2024
© iStock.com / Chinnapong
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Единая роуминговая система означает, что на территории государств-членов ЕС действуют домашние тарифы мобильной связи
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузия может присоединиться к европейской системе роуминга, что снизит затраты на мобильную связь как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей.
Единая роуминговая система подразумевает использование домашних тарифов мобильной связи на территории государств-членов ЕС.

"В нашем распоряжении есть все, чтобы представить Совету предложение об интеграции Грузии в европейскую систему роуминга... Затраты на роуминг будут значительно снижены, а также значительно снизятся затраты на обмен данными как для путешественников, так и для грузин, живущих в Европе", – сказал Вархей.

Это будет знаковое изменение, которое станет ясным и заметным для населения Грузии, добавил Еврокомиссар.
Грузия хочет подключиться к роуминговой системе ЕС>>
По его словам, роуминг – это та область, в которой правительство Грузии предприняло шаги очень быстрыми темпами.
Окончательное решение включить общий роуминг с Грузией должен принять Евросоюз.
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