https://sputnik-georgia.ru/20240221/igornyy-biznes--popolnil-gosbyudzhet-gruzii-sotnyami-millionov-v-2023-godu-286454917.html

Игорный бизнес пополнил госбюджет Грузии сотнями миллионов в 2023 году

Игорный бизнес пополнил госбюджет Грузии сотнями миллионов в 2023 году

В Минфине рассчитывают, что в этом году поступления от игорного бизнеса увеличатся на 400 миллионов лари 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T13:03+0400

2024-02-21T13:03+0400

2024-02-21T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В 2023 году из игорного бизнеса в госбюджет Грузии поступило 890 млн лари (около 342 млн долларов), говорится в размещенном на сайте парламента документе, с которым глава Минфина Лаша Хуцишвили выступит перед депутатами в рамках министерского часа. Для сравнения: доход от игорного бизнеса в 2022 году составил 739 миллионов лари, это на 65% больше по сравнению с 2021-м годом. Что касается поступлений в бюджет в 2023 году, из 890 миллионов лари 63 млн – это плата за разрешительные сборы, 141 млн лари – сбор от игорного бизнеса, 686 млн лари – налоги. В целях выполнения 12 условий, определенных для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, министерство финансов в 2023 году подготовило пакет законодательных изменений, согласно которым была отрегулировано деятельность азартных и прибыльных игр в системно-электронной форме (онлайн). В 2024 году в Грузии ужесточаются правила азартных игр>>В частности, были установлены новые виды разрешительной деятельности для организации азартных и прибыльных игр в системно-электронной форме (онлайн). Также были определены условия выдачи разрешений, размеры разрешительного сбора, ответственность за нарушение условий выдачи разрешений и сроки уплаты ежегодного разрешительного сбора. С изменениями, внесенными в конце 2023 года, также увеличились ставки налогообложения игорного бизнеса, что принесет в 2024 году дополнительные 400 миллионов лари, отмечено в документе. С внесенными изменениями в сфере игорного бизнеса участие в азартных играх было запрещено гражданам Грузии в возрасте до 25 лет, а также лицам, зарегистрированным в списке зависимых лиц.В списке зависимых лиц зарегистрировано 12 864 человека, из них 45 человек зарегистрированы на основании решения судьи, а 12 819 человек обратились с такой просьбой лично. Что касается списка запрещенных лиц, то законодательством запрещено участие в азартных играх работникам госслужб, чиновникам, занимающим государственно-политические должности лицам, политикам, трудоустроенным в национальных регулирующих органах – в Национальной комиссии по коммуникациям и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, трудоустроенным в Национальном банке Грузии, членам семей, зарегистрированных в базе социально незащищенных лиц. Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения