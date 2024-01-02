https://sputnik-georgia.ru/20240102/v-2024-godu-v-gruzii-uzhestochayutsya-pravila-azartnykh-igr-285379734.html

В 2024 году в Грузии ужесточаются правила азартных игр

В 2024 году в Грузии ужесточаются правила азартных игр

Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T11:00+0400

2024-01-02T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Запреты, действующие в Грузии в отношении азартных игр, будут ужесточены с 1 июля 2024 года.Согласно поправкам в Кодекс административных правонарушений, граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, с 1 июля не смогут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторах.Штраф за допуск таких лиц к азартным играм онлайн, как и вживую, составит 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари.Кроме того, с 1 июля 2024 года за организацию и устройство азартных игр онлайн будут штрафовать и интернет-кафе. Штраф за подобное действие составит 15 тысяч лари, а повторное нарушение будет караться штрафом в размере 30 тысяч лари.В Грузии поднимают налоги для игорного бизнеса>>В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в азартные игры.В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда.Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически.Кроме того, в стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.Курс лари по отношению к доллару США на 2 января – 2,6894 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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