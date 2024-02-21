https://sputnik-georgia.ru/20240221/kak-v-tbilisi-budut-borotsya-s-problemoy-bezdomnykh-zhivotnykh---otvet-mera-286465749.html

Как в Тбилиси будут бороться с проблемой бездомных животных - ответ мэра

Как в Тбилиси будут бороться с проблемой бездомных животных - ответ мэра

Проблему с бездомными животными будут решать гуманными и эффективными способами 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T22:05+0400

2024-02-21T22:05+0400

2024-02-21T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси для решения проблем бездомных животных увеличит количество операций по стерилизации-кастрации, вакцинации от бешенства и увеличит вместимость приютов, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Городские власти не раз заявляли, что тема бездомных животных – один из наиболее серьезных вызовов для Тбилиси и страны в целом. Как отметил Каладзе, на территории муниципального приюта будет построен новый центр управления популяцией животных в соответствии с современными стандартами. В рамках проекта будут обустроены 30 индивидуальных вольеров, лаборатория и операционный блок с послеоперационным помещением. Здания будут обеспечены системами вентиляции и канализации, а также системой отопления-охлаждения. Новый центр будет изолирован от существующего здания приюта, а животных будут переводить сюда только с целью стерилизации и кастрации. Не больше трех собак или кошек – в Грузии ужесточают законодательство>>Также агентство уже приобрело мобильную ветеринарную клинику, которая будет оборудована по современным стандартам. Мобильная ветклиника будет ездить по разным адресам в Тбилиси и стерилизовать животных по месту проживания. В 2024 году также планируется восстановить и обновить существующий приют. Будут отремонтированы вольеры внутри и снаружи здания,отремонтированы лаборатория и операционный блок. Приют будет соответствовать стандартам, признанным международными организациями по защите животных. Как подчеркнул мэр, городские власти не прибегнут к методам насилия для сокращения популяции уличных собак и кошек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси