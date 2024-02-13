https://sputnik-georgia.ru/20240213/ne-bolshe-trekh-sobak-ili-koshek---v-gruzii-uzhestochayut-zakonodatelstvo-286299305.html

Не больше трех собак или кошек – в Грузии ужесточают законодательство

Не больше трех собак или кошек – в Грузии ужесточают законодательство

Вводятся строгие правила ухода за домашними питомцами, а также ужесточается наказание за жестокое обращение с ними 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект нового закона "О домашних питомцах", который регулирует правила ухода за кошками и собаками - содержание дома, выгул, перевозка в общественном транспорте и так далее. Исходящие поправки также планируется принять в Уголовный кодекс, Кодекс административных правонарушений и Кодекс местного самоуправления. Эти новшества направленных, с одной стороны, на защиту жизни и здоровья домашних питомцев, а, с другой - на обеспечение прав и безопасности людей. В Грузии остро стоит проблема бездомных животных на улицах. Согласно инициативе, планируется запретить содержание в квартире более трех кошек и собак в возрасте от двух месяцев без согласия большинства соседей. Нарушителей предлагается штрафовать на 300 лари.Запретить также хотят заходить в магазины, аптеки, садики, школы, университеты, детские площадки с собаками или кошками. Согласно поправкам, штраф за нарушение составит 50 лари.Питомцы в тюрьме: заключенным в Грузии могут разрешить владеть домашними животными >>За выгул собак без поводка или намордника в парках, скверах или бульварах повлечет за собой штраф в размере 150 лари. Штраф будет вдвое больше, в случае собак, представляющих особые риски: питбуль, мастиф, кане-корсо, стафф, бультерьер, бульдог, кавказская овчарка и другие, отмечено в законопроекте.В метро, а также на городских и междугородних автобусах и маршрутках домашних питомцев можно будет перевозить только на коротком поводке и с намордником или же в переноске. В противном случае придется платить штраф - 150 лари, или 300 лари, если это собака, представляющая особые риски.Разведением кошек или собак смогут заниматься только питомники, и для этого им понадобится документ об авторизации от соответствующей госструктуры. Незаконное разведение домашних питомцев повлечет за собой штраф в 1 тысячу лари для физических лиц и 2 тысячи лари – для юридических.Запрещено будет разводить питомцев без справки о здоровье, породе и пригодности для размножения, а также метисов, незарегистрированных или имеющих генетические заболевания. В случае нарушения штраф составит 500 лари для физического лица и 1 тысячу лари – для юридического.Вниманию владельцев животных в Тбилиси! Стерилизация питомцев будет бесплатной >>Владельцев метисов хотят обязать стерилизовать/кастрировать своих питомцев, в противном случае их будут штрафовать на 300 лари.Домашних питомцев нужно будет регистрировать и каждый год водить к ветеринару на осмотр, делать прививки и проводить необходимые лечебно-профилактические мероприятия, в противном случае придется платить штраф в 100 лари. Существенно ужесточается законодательство в целях превенции жестокого обращения с животными. К примеру, вводится наказание за организацию, проведение и пропаганду боев животных.За это предлагается наказывать домашним арестом от шести месяцев до года или лишением свободы на срок от 12 до 18 месяцев.Также ужесточается наказание за издевательство над животным, что привело к его гибели.Согласно действующей норме в Уголовном кодексе, это преступление карается штрафом, домашним арестом от года до двух лет, либо лишением свободы от года до четырех лет.В поправках срок домашнего ареста указан от двух до трех лет, а тюремный срок – от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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