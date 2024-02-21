https://sputnik-georgia.ru/20240221/novym-vitse-spikerom-parlamenta-gruzii-stala-nino-tsilosani-286457791.html

Новым вице-спикером парламента Грузии стала Нино Цилосани

Новым вице-спикером парламента Грузии стала Нино Цилосани

Нино Цилосани заменила Ираклия Чиковани, который в начале февраля стал министром обороны 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T15:19+0400

2024-02-21T15:19+0400

2024-02-21T15:19+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани на пленарном заседании 85 голосами была избрана новым заместителем председателя парламента Шалвы Папуашвили. Нино Цилосани сменила на посту вице-спикера парламента Ираклия Чиковани, назначенного министром обороны Грузии 8 февраля 2024 года. В парламенте десятого созыва Нино Цилосани занимала должность председателя комитета по аграрным вопросам. Накануне, 20 февраля, парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и министра обороны Ираклия Чиковани. Премьера Грузии лишили депутатского мандата>>За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78. Нино Цилосани родилась 19 февраля 1982 года в Тбилиси. Она окончила Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили, специальность - международные экономические отношения. Является депутатом парламента Грузии IX и X созывов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия