https://sputnik-georgia.ru/20240221/opyat-opolzni--dozhdi-sozdali-problemy-regionu-racha-286463578.html

Опять оползни – дожди создали проблемы региону Рача

Опять оползни – дожди создали проблемы региону Рача

Специалисты изучают ситуацию с активизацией оползней в нескольких регионах Грузии 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T18:41+0400

2024-02-21T18:41+0400

2024-02-21T18:41+0400

новости

грузия

имерети

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Обильные осадки активизировали оползневые процессы в Онском районе региона Рача-Лечхум - Квемо Сванети, сообщили в пресс-службе районной администрации. Ливневые дожди активизировали оползневые процессы в селах Уцера, Джинчвиси и Бари. Оползни в этих местах повредили дорожную и строительную инфраструктуру. Создана временная группа по изучению стихии. 19 февраля опасные в плане схода оползней места осмотрел геолог Национального агентства окружающей среды, который оценил положение. Он подготовит заключение, на основе которого будут приняты необходимые меры. В местах, где сошел оползень, с утра побывали первый заместитель губернатора Кристина Кобахидзе, глава Службы управления и координации региональных проектов администрации губернатора Леван Цхведиани, представитель бюро мажоритарного депутата региона Гочи Энукидзе – Ирма Чихрадзе. Геологи изучают активизировавшийся оползень на юге Грузии>>Группа геологов Национального агентства окружающей среды изучает ситуацию активизации оползней в регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Имерети. В частности, в Адигенском, Боржомском, Хонском и Чохатаурском районах. Специалисты оценят расположение жилых домов, инфраструктурных объектов в этих зонах, после чего выдадут рекомендации. Включенность и помощь геологов стала необходима после участившихся в Грузии стихийных бедствий. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии являются климатические изменения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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