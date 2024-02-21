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Геологи изучают активировавшийся оползень на юге Грузии
Геологи изучают активировавшийся оползень на юге Грузии
Информацию об активизации оползневых процессов в Адигени, в частности в селе Уде, распространила мэрия муниципалитета 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T10:02+0400
2024-02-21T10:02+0400
2024-02-21T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Группа геологов Национального агентства охраны окружающей среды находится в муниципалитете Адигени, где активировался временно стабилизированный оползень, сообщила пресс-служба агентства. В Грузии участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии являются климатические изменения. Специалисты агентства по запросу муниципалитетов продолжают оценивать активизировавшиеся геологические процессы на всей территории страны. Сход оползней в Грузии повторится – эколог >>На данном этапе группы находятся в регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Имерети, а именно в муниципалитетах Адигени, Боржоми, Хони и Чохатаури. Информацию об активизации оползневых процессов в Адигени, в частности в селе Уде, распространила и мэрия муниципалитета. Жителям, проживающим в оползневой зоне, были предложены альтернативные места для временного проживания. К концу 2024 года в Грузии будут работать 245 гидрометеостанций наблюдения, что улучшит систему раннего оповещения, подчеркнул министр. Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах>>В местах, где есть опасность возникновения наводнения, также появятся системы раннего оповещения. С помощью финской метеослужбы будет внедрена информационная система, цель которой – улучшить прогнозирование погоды и усовершенствовать систему раннего оповещения. Для улучшения мониторинга геологических процессов в 11 оползневых местах будут установлены системы современного мониторинга. На данный момент мониторинг идет в 18 местах, где идут активные оползневые процессы. К концу года эта цифра увеличится до 29. Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >>Запланировано начать работы по обустройству систем оповещения о возможных селевых потоках в ущелье реки Дуруджи (регион Кахети). В 2024 году завершится изготовление карт природных опасностей разного типа. До конца весны с помощью современных спутниковых систем наблюдения итальянские эксперты оценят динамику оползней в течение последних десяти лет. По словам Шамугия, это даст возможность лучше обозначить опасные места в плане оползней и запланировать превентивные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, национальное агентство охраны окружающей среды, оползень, самцхе-джавахети
новости, грузия, происшествия, национальное агентство охраны окружающей среды, оползень, самцхе-джавахети
Геологи изучают активировавшийся оползень на юге Грузии
Информацию об активизации оползневых процессов в Адигени, в частности в селе Уде, распространила мэрия муниципалитета
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Группа геологов Национального агентства охраны окружающей среды находится в муниципалитете Адигени, где активировался временно стабилизированный оползень, сообщила пресс-служба агентства.
В Грузии участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии являются климатические изменения.
Специалисты агентства по запросу муниципалитетов продолжают оценивать активизировавшиеся геологические процессы на всей территории страны.
На данном этапе группы находятся в регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Имерети, а именно в муниципалитетах Адигени, Боржоми, Хони и Чохатаури.
"Специалисты агентства проведут оценку жилых и приусадебных участков, а также объектов инфраструктуры и дадут соответствующие рекомендации по дальнейшим защитным и профилактическим мерам", – говорится в информации агентства.
Информацию об активизации оползневых процессов в Адигени, в частности в селе Уде, распространила и мэрия муниципалитета.
Жителям, проживающим в оползневой зоне, были предложены альтернативные места для временного проживания.
К концу 2024 года в Грузии будут работать 245 гидрометеостанций наблюдения, что улучшит систему раннего оповещения, подчеркнул министр.
В местах, где есть опасность возникновения наводнения, также появятся системы раннего оповещения.
С помощью финской метеослужбы будет внедрена информационная система, цель которой – улучшить прогнозирование погоды и усовершенствовать систему раннего оповещения.
Для улучшения мониторинга геологических процессов в 11 оползневых местах будут установлены системы современного мониторинга. На данный момент мониторинг идет в 18 местах, где идут активные оползневые процессы. К концу года эта цифра увеличится до 29.
Запланировано начать работы по обустройству систем оповещения о возможных селевых потоках в ущелье реки Дуруджи (регион Кахети). В 2024 году завершится изготовление карт природных опасностей разного типа.
До конца весны с помощью современных спутниковых систем наблюдения итальянские эксперты оценят динамику оползней в течение последних десяти лет. По словам Шамугия, это даст возможность лучше обозначить опасные места в плане оползней и запланировать превентивные мероприятия.