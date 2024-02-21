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Сотрудника департамента особых заданий МВД Грузии обвинили в семейном насилии
Сотрудника департамента особых заданий МВД Грузии обвинили в семейном насилии
Мужчина грозился убить жену в присутствии детей 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Обвинение в домашнем насилии в присутствии несовершеннолетних детей предъявлено сотруднику департамента особых заданий МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии. Следствие, проведенное Специальной следственной службой, установило, что обвиняемый в присутствии несовершеннолетних детей применял физическое насилие к жене, а также угрожал убить ее и уничтожить имущество. Полицейского на юге Грузии уличили в преследовании женщины>>Сотруднику департамента особых заданий МВД предъявлено обвинение в "Насилии со стороны одного члена семьи в отношении другого члена семьи, совершенное в присутствии несовершеннолетнего", а также в "Угрозе причинением смерти или вреда здоровью по причине гендерной нетерпимости, либо уничтожением имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы". Задержанному грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством применить для обвиняемого лишение свободы в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба, прокуратура
происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба, прокуратура
Сотрудника департамента особых заданий МВД Грузии обвинили в семейном насилии
Мужчина грозился убить жену в присутствии детей
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Обвинение в домашнем насилии в присутствии несовершеннолетних детей предъявлено сотруднику департамента особых заданий МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии.
Следствие, проведенное Специальной следственной службой, установило, что обвиняемый в присутствии несовершеннолетних детей применял физическое насилие к жене, а также угрожал убить ее и уничтожить имущество.
Сотруднику департамента особых заданий МВД предъявлено обвинение в "Насилии со стороны одного члена семьи в отношении другого члена семьи, совершенное в присутствии несовершеннолетнего", а также в "Угрозе причинением смерти или вреда здоровью по причине гендерной нетерпимости, либо уничтожением имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы".
Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством применить для обвиняемого лишение свободы в качестве меры пресечения.