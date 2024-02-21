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"Только безумец жертвует собой в чужой войне" – политолог против второго фронта в Грузии
"Только безумец жертвует собой в чужой войне" – политолог против второго фронта в Грузии
По словам эксперта, в Грузии настало время мира, стабильности и развития 21.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюсселе о попытках навязать Грузии открытие "второго фронта" против России напомнило слова римского императора Константина Великого: "Только безумец может жертвовать собой в чужой войне", заявил эксперт, политолог Эдишер Гвенетадзе. Новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления официальных лиц правительства Украины , в частности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, об открытии Грузией второго фронта против России "печальными". Что касается введения санкций в отношении России, то, по его словам, это будет губительно для самой Грузии. По его словам, пришло время мирной и спокойной жизни в Грузии.Эксперт оценил внешнюю и внутреннюю политику грузинских властей за последние два года как прагматичную и целенаправленную. Грузия и международные санкции В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко >>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, украина, тбилиси, брюссель, михаил саакашвили, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
"Только безумец жертвует собой в чужой войне" – политолог против второго фронта в Грузии
11:33 21.02.2024 (обновлено: 12:22 21.02.2024)
По словам эксперта, в Грузии настало время мира, стабильности и развития
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюсселе о попытках навязать Грузии открытие "второго фронта" против России напомнило слова римского императора Константина Великого: "Только безумец может жертвовать собой в чужой войне", заявил эксперт, политолог Эдишер Гвенетадзе.
Новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления официальных лиц правительства Украины , в частности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, об открытии Грузией второго фронта против России "печальными". Что касается введения санкций в отношении России, то, по его словам, это будет губительно для самой Грузии.
"Когда я слушал нового премьер-министра Грузии, я невольно вспомнил слова Константина Великого: "Только безумцы могут жертвовать собой в чужой войне"! Довольно грузинам всегда танцевать под чужую музыку и грузинским храбрецам размахивать саблями в чужих войнах!" – отметил политолог в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, пришло время мирной и спокойной жизни в Грузии.
Эксперт оценил внешнюю и внутреннюю политику грузинских властей за последние два года как прагматичную и целенаправленную.
Грузия и международные санкции
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.