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Участники революций склонны в них разочаровываться – Мамрадзе
Участники революций склонны в них разочаровываться – Мамрадзе
"Цветные революции" устраивает некомпетентная и неэффективная оппозиция, которая не хочет приходит к власти путем выборов, считает эксперт 21.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Результаты "цветных революций" не оправдывают ожиданий людей, принимавших в них участие, заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в ходе пресс-конференции на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане. Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. По его словам, результаты революций разочаровывают людей, когда спустя два-три года, они понимают, что помогли привести к власти еще более коррумпированных людей, а до революций им жилось легче и финансово стабильней. Мамрадзе отметил, что "цветные революции" на постсоветском пространстве и не только, невольно устраивали существующие на тот момент политические элиты, в условиях, когда в стране нет эффективной, компетентной оппозиции, которая хочет прийти к власти путем выборов. "Когда этого нет, то даже самые, казалось бы, честные поначалу люди, пришедшие во власть, потом видишь, что кто-то уходит, отсеивается, потому что видит какие процессы начинаются коррумпированные или, скажем, превышение полномочий. Политическая коррупция не менее опасна, чем материальная, экономическая коррупция", – отметил он. Евромайдан Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь – Майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами админзданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Грузинский след в украинской революции>>21 февраля 2024 под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев. 22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, виктор янукович, петр мамрадзе, верховная рада, киев, украина
новости, грузия, виктор янукович, петр мамрадзе, верховная рада, киев, украина
Участники революций склонны в них разочаровываться – Мамрадзе
"Цветные революции" устраивает некомпетентная и неэффективная оппозиция, которая не хочет приходит к власти путем выборов, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Результаты "цветных революций" не оправдывают ожиданий людей, принимавших в них участие, заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в ходе пресс-конференции на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане. Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины.
"Зачастую получается, что результаты совершенно не оправдывают ожидания значительной части населения на момент перед революцией, во время революции. Также как у тех, кто непосредственно участвует, стоит день и ночь на "майданах", проспектах, протестует с большим энтузиазмом", – заявил Мамрадзе.
По его словам, результаты революций разочаровывают людей, когда спустя два-три года, они понимают, что помогли привести к власти еще более коррумпированных людей, а до революций им жилось легче и финансово стабильней.
Мамрадзе отметил, что "цветные революции" на постсоветском пространстве и не только, невольно устраивали существующие на тот момент политические элиты, в условиях, когда в стране нет эффективной, компетентной оппозиции, которая хочет прийти к власти путем выборов.
"Когда этого нет, то даже самые, казалось бы, честные поначалу люди, пришедшие во власть, потом видишь, что кто-то уходит, отсеивается, потому что видит какие процессы начинаются коррумпированные или, скажем, превышение полномочий. Политическая коррупция не менее опасна, чем материальная, экономическая коррупция", – отметил он.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь – Майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами админзданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
21 февраля 2024 под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев.
22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.