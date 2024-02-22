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Басилашвили вышел в 1/4 финала теннисного турнира в итальянском Тренто
Басилашвили вышел в 1/4 финала теннисного турнира в итальянском Тренто
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили продолжает успешно выступать на турнире в Тренто (Италия), в 1/8 финала в двух сетах он обыграл итальянца Федерико Бондиоли – 7:5, 6:1. Басилашвили активно начал встречу и с самого начала добился преимущества, однако в середине первого сета дважды проиграл свою подачу. Теннисисту удалось преодолеть трудный момент и наконец он привел сет к победе – 7:5. Во втором сете у итальянского теннисиста уже не было возможности показать свой теннис, а Басилашвили зафиксировал свою четвертую победу подряд. Призовой фонд турнира M25 Trento – 25 тысяч долларов. Басилашвили начал выступление на турнире в Сандерленде с победы &gt;&gt;Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место. На данный момент он находится на 596 позиции в классификации. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, италия, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, италия, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах

Басилашвили вышел в 1/4 финала теннисного турнира в итальянском Тренто

17:14 22.02.2024 (обновлено: 17:21 22.02.2024)
© AFP 2024 / GLYN KIRKНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2024
© AFP 2024 / GLYN KIRK
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За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили продолжает успешно выступать на турнире в Тренто (Италия), в 1/8 финала в двух сетах он обыграл итальянца Федерико Бондиоли – 7:5, 6:1.
Басилашвили активно начал встречу и с самого начала добился преимущества, однако в середине первого сета дважды проиграл свою подачу. Теннисисту удалось преодолеть трудный момент и наконец он привел сет к победе – 7:5.
Во втором сете у итальянского теннисиста уже не было возможности показать свой теннис, а Басилашвили зафиксировал свою четвертую победу подряд.
Призовой фонд турнира M25 Trento – 25 тысяч долларов.
Басилашвили начал выступление на турнире в Сандерленде с победы >>
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре.
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место. На данный момент он находится на 596 позиции в классификации.
С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.
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