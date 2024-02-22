https://sputnik-georgia.ru/20240222/glava-natsbanka-gruzii-otvetit-na-voprosy-deputatov-pro-pensionnye-kredity-286490387.html
Глава Нацбанка Грузии ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты
Глава Нацбанка Грузии ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты
Порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари 22.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии 23 февраля ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты, заявила депутат оппозиционной политической группы "Граждане" Кетеван Туразашвили. Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. В данный момент парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам. С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока. Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари (около 150 млн долларов). Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари (409 долларов) при размере пенсии 340 лари (126,4 доллара). С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, натия турнава, liberty bank, пенсия, парламент грузии
грузия, экономика, новости, натия турнава, liberty bank, пенсия, парламент грузии
Глава Нацбанка Грузии ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты
22:05 22.02.2024 (обновлено: 22:21 22.02.2024)
Порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии 23 февраля ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты, заявила депутат оппозиционной политической группы "Граждане" Кетеван Туразашвили.
Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. В данный момент парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам. С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока.
"Нам интересно, разработаны ли Нацбанком соответствующие рекомендации относительно неправомерного продления срока кредита, и есть ли у Натии Турнава и Национального банка информация о том, что "Либерти Банк" выдавал пенсионерам так называемые "овердрафты", не проинформировав их должным образом", – сказала Туразашвили.
Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари (около 150 млн долларов).
Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев.
Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари (409 долларов) при размере пенсии 340 лари (126,4 доллара).
С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока.