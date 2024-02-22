https://sputnik-georgia.ru/20240222/glava-natsbanka-gruzii-otvetit-na-voprosy-deputatov-pro-pensionnye-kredity-286490387.html

Глава Нацбанка Грузии ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты

Глава Нацбанка Грузии ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты

Порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари 22.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии 23 февраля ответит на вопросы депутатов про пенсионные кредиты, заявила депутат оппозиционной политической группы "Граждане" Кетеван Туразашвили. Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. В данный момент парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам. С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока. Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари (около 150 млн долларов). Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари (409 долларов) при размере пенсии 340 лари (126,4 доллара). С января 2023 года Liberty Bank с 1 января снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, liberty bank, пенсия, парламент грузии