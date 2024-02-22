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Глава парламента Грузии предложил оппозиции сотрудничество
Глава парламента Грузии предложил оппозиции сотрудничество
Папуашвили призвал оппозицию работать сообща для преодоления геополитических вызовов 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T15:26+0400
2024-02-22T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления с ежегодным отчетом в законодательном органе призвал оппозицию к совместной работе для преодоления геополитических вызовов ради успехов страны. Власти Грузии систематически заявляют о необходимости сохранения мира, стабильности и экономического развития страны с учетом сложного геополитического положения не только в регионе, но и во всем мире в целом. Именно это, по словам главы грузинского законодательного органа, является главным интересом грузинского населения и интересом единой и общей родины. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение". Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>>В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Глава парламента Грузии предложил оппозиции сотрудничество
15:26 22.02.2024 (обновлено: 15:49 22.02.2024)
Папуашвили призвал оппозицию работать сообща для преодоления геополитических вызовов
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления с ежегодным отчетом в законодательном органе призвал оппозицию к совместной работе для преодоления геополитических вызовов ради успехов страны.
Власти Грузии систематически заявляют о необходимости сохранения мира, стабильности и экономического развития страны с учетом сложного геополитического положения не только в регионе, но и во всем мире в целом.
"Хочу обратиться с предложением о сотрудничестве. Грузия – наша общая страна. Несмотря на то, что народ поддерживает "Грузинскую мечту", это не означает, что наша победа будет победой только "Грузинской мечты". Поэтому обращаюсь: присоединяйтесь, чтобы текущий год был не годом радикализации и конфронтации, а демократических парламентских выборов, преодоления геополитических вызовов, объединения страны и сближения с ЕС", – заявил Папуашвили.
Именно это, по словам главы грузинского законодательного органа, является главным интересом грузинского населения и интересом единой и общей родины.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В парламент попадут партии, набравшие более 5% голосов. Официальный список партий, участвующих в выборах, станет известен в середине августа, когда ЦИК завершит регистрацию партий. Эксперты полагают, что, несмотря на обилие партий, основная борьба за места в парламенте развернется между "Грузинской мечтой" и ее постоянным конкурентом, бывшей правящей партией "Единое национальное движение".
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".