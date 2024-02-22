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Изменения в уплате налогов в Грузии: последние новшества
Изменения в уплате налогов в Грузии: последние новшества
Продавшие недвижимость лица обязаны не позднее 15 числа следующего месяца предоставить декларацию и заплатить подоходный налог 22.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Грузии задействована новая система уплаты налогов для физических лиц, согласно которой подоходный налог при продаже имущества придется оплачивать не через год, а в следующем месяце, сообщает Служба доходов. В частности, новая система оплаты коснется лиц, которые в результате непроизводственной деятельности получают избыточный доход от реализации своих активов. Среди попавших в новую систему те, кто продал квартиру или дом через менее чем два года после ее приобретения или получения, те, кто продал автомобиль спустя менее полугода после регистрации прав на него, а также те, кто продал землю полученную или приобретенную менее чем за два года до этого. Эти лица обязаны не позднее 15 числа следующего месяца предоставить декларацию и заплатить подоходный налог. Ранее декларация представлялась в налоговую Службу до 1 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, налоги, служба доходов министерства финансов грузии
экономика, грузия, новости, налоги, служба доходов министерства финансов грузии
Изменения в уплате налогов в Грузии: последние новшества
19:42 22.02.2024 (обновлено: 19:55 22.02.2024)
Продавшие недвижимость лица обязаны не позднее 15 числа следующего месяца предоставить декларацию и заплатить подоходный налог
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Грузии задействована новая система уплаты налогов для физических лиц, согласно которой подоходный налог при продаже имущества придется оплачивать не через год, а в следующем месяце, сообщает Служба доходов.
В частности, новая система оплаты коснется лиц, которые в результате непроизводственной деятельности получают избыточный доход от реализации своих активов.
Среди попавших в новую систему те, кто продал квартиру или дом через менее чем два года после ее приобретения или получения, те, кто продал автомобиль спустя менее полугода после регистрации прав на него, а также те, кто продал землю полученную или приобретенную менее чем за два года до этого.
Эти лица обязаны не позднее 15 числа следующего месяца предоставить декларацию и заплатить подоходный налог. Ранее декларация представлялась в налоговую Службу до 1 ноября.