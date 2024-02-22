https://sputnik-georgia.ru/20240222/izmeneniya-v-uplate-nalogov-v-gruzii-poslednie-novshestva-286488720.html

Изменения в уплате налогов в Грузии: последние новшества

Изменения в уплате налогов в Грузии: последние новшества

Продавшие недвижимость лица обязаны не позднее 15 числа следующего месяца предоставить декларацию и заплатить подоходный налог 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T19:42+0400

2024-02-22T19:42+0400

2024-02-22T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Грузии задействована новая система уплаты налогов для физических лиц, согласно которой подоходный налог при продаже имущества придется оплачивать не через год, а в следующем месяце, сообщает Служба доходов. В частности, новая система оплаты коснется лиц, которые в результате непроизводственной деятельности получают избыточный доход от реализации своих активов. Среди попавших в новую систему те, кто продал квартиру или дом через менее чем два года после ее приобретения или получения, те, кто продал автомобиль спустя менее полугода после регистрации прав на него, а также те, кто продал землю полученную или приобретенную менее чем за два года до этого. Эти лица обязаны не позднее 15 числа следующего месяца предоставить декларацию и заплатить подоходный налог. Ранее декларация представлялась в налоговую Службу до 1 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, налоги, служба доходов министерства финансов грузии