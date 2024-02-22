https://sputnik-georgia.ru/20240222/natsdvizhenie-prakticheski-zakonservirovali-pered-vyborami-v-gruzii--talakvadze-286479093.html

"Нацдвижение" практически законсервировали перед выборами в Грузии – Талаквадзе

"Нацдвижение" практически законсервировали перед выборами в Грузии – Талаквадзе

По словам политика, на сегодняшний день у грузинской оппозиции нет стратегии 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T12:21+0400

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арчил талаквадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" практически законсервировали перед парламентскими выборами и начали создавать "Нацдвижение 2", заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. В оппозиции идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. По словам политика, на сегодняшний день у грузинской оппозиции нет стратегии. "Они (оппозиционеры – ред.) планировали заблокировать статус кандидата (в ЕС – ред.), создать экономический провал, дестабилизацию, беспорядки в стране, а также обрушить систему безопасности. Все это было утрачено в декабре, и поэтому сегодня они в замешательстве", – заявил Талаквадзе. Оппозиция в Грузии готовится к беспринципному объединению – депутат>>Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Тем не менее, Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, арчил талаквадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия