https://sputnik-georgia.ru/20240222/novaya-koalitsiya-pered-vyborami-v-gruzii--realnost-lider-novogo-dvizheniya-ozvuchil-plany-286467998.html

Новая коалиция перед выборами в Грузии – реальность? Лидер нового движения озвучил планы

Новая коалиция перед выборами в Грузии – реальность? Лидер нового движения озвучил планы

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решивший заняться политикой основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия в преддверии парламентских выборов... 22.02.2024, Sputnik Грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решивший заняться политикой основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию. В начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее.В тоже время Гварамия отметил, что он готов говорить с партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" насчет сотрудничества, хотя в самой партии исключили подобную возможность. По его словам, вопрос объединения в коалицию остается открытым. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Они будут проходить по полностью пропорциональной системе и с высоким проходным барьером - 5%. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Коротко о Гварамия В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой. Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года, Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором. Оппозиция в Грузии готовится к беспринципному объединению – депутат>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года он сказал, что намерен заниматься политикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024