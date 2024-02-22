https://sputnik-georgia.ru/20240222/oppozitsii-ne-pobedit-na-vyborakh-v-gruzii-poetomu-oni-khotyat-besporyadki--kaladze-286483578.html

Оппозиции не победить на выборах в Грузии, поэтому они хотят беспорядки – Каладзе

Оппозиции не победить на выборах в Грузии, поэтому они хотят беспорядки – Каладзе

Грузинский народ не поддержит радикальные группы, действующие против страны, заявил генсек правящей партии 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T16:30+0400

2024-02-22T16:30+0400

2024-02-22T16:30+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Представители оппозиции не так уж и глупы, они знают, что им не победить на выборах и хотят устроить в стране беспорядки, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" мэр столицы Каха Каладзе, комментируя заявления оппозиции. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение", бывший глава специальной государственной службы охраны Теймураз Джанашия заявил, что осужденный основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть на свободе и иметь возможность принять участие "в политических предреволюционных процессах". По его словам, грузинский народ не поддержит радикальные группы, действующие против страны. "Как может грузин, достойный человек, любящий свою Родину, поддерживать те радикальные группы, которые сегодня представляет оппозиция?! " – сказал Каладзе. Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции >>Сначала оппозиция бегала в Брюссель, чтобы помешать нам подписать Соглашение об ассоциации, остановить процесс визовой либерализации. А затем попытались помешать стране получить статус кандидата в члены ЕС. Как такие политические партии и политики могут иметь поддержку грузинского народа, подчеркнул Каладзе. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Они будут проходить по полностью пропорциональной системе и с высоким проходным барьером в 5%. Официальная предвыборная кампания стартует в августе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024