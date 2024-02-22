https://sputnik-georgia.ru/20240222/partiyu-lelo-pokinut-mnogie-lidery--deputat-286483267.html

Партию "Лело" покинут многие лидеры – депутат

Партию "Лело" покинут многие лидеры – депутат

Как считает Сарджвеладзе, партия Хазарадзе допускает ошибку за ошибкой и у нее неправильный маркетинг 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T16:08+0400

2024-02-22T16:08+0400

2024-02-22T16:08+0400

грузия

политика

новости

мамука хазарадзе

гурам мачарашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. До парламентских выборов осенью 2024 года оппозиционную партию "Лело для Грузии" покинут не только ее члены, но и лидеры, заявил один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили. Партию "Лело" покинул Тазо Датунашвили. По информации телекомпании "Рустави 2", причиной разногласий в партии стала тема увеличения пенсий в Грузии до 1 тысячи лари в случае победы "Лело" на выборах 26 октября. По мнению Датунашвили, это предвыборное обещание является невыполнимым. Из-за этого у него произошел конфликт с членом политсовета партии и ее лидером Мамукой Хазарадзе, сообщили СМИ. По его словам, у партии неправильные стратегическое видение. Как считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, партия Хазарадзе допускает ошибку за ошибкой и у нее неправильный маркетинг. По этой причине этой команде не избежать раскола, убежден Сарджвеладзе."Я не думаю, что в этом есть какой-то сюрприз, что-то странное или нелогичное, что в партии такой раскол. Партия каждый день допускает ошибку за ошибкой, в том числе и из-за неправильного маркетинга", – сказал Сарджвеладзе.Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>> В преддверии парламентских выборов оппозиционная партия "Лело для Грузии", выступающая за введение санкций против России, пообещала повысить пенсии до 1 тысячи лари в случае прихода к власти. В правящей партии заявили, что введение санкций сильно ударит по самой Грузии и в таких условиях ни о каком повышении пенсий и речи быть не может. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. Пенсию получают 838,1 тысячи граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, гурам мачарашвили, грузинская мечта - демократическая грузия