https://sputnik-georgia.ru/20240222/politiku-nado-delat-na-gruzinskie-dengi--spiker-parlamenta-gruzii-286490585.html

Политику надо делать на грузинские деньги – спикер парламента Грузии

Политику надо делать на грузинские деньги – спикер парламента Грузии

В стране очень популярно создание оппозиционными партиями фиктивных неправительственных организаций для привлечения финансов, заявил спикер 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T22:42+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинская политика должна делаться на грузинские деньги, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В мае 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила партии партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" в создании подставных неправительственных организаций для финансирования партий при помощи иностранных грантов. По его словам, в стране очень популярно создание оппозиционными партиями фиктивных неправительственных организаций для привлечения финансов. Между тем в стране запрещено принимать партийные пожертвования, поступающие из иностранного источника. "Комплексы бывшей колонии надо убрать. Вчера одна столица была для вас центром, а сегодня для вас центром является другая столица. Нас не воспринимают серьезно. Если мы не будем уважать себя, свой суверенитет, нас никто не будет уважать", – отметил Папуашвили Мир устроен так, что есть постоянные интересы, а не постоянные друзья, добавил он. Позорная попытка спасти Саакашвили – Папуашвили о сборе подписей евродепутатов >>Он также предложил партиям изменить свою схему финансирования. "Упраздните фальшивые НПО, закройте счета, на которые у вас зачислены деньги, предположительно, из-за рубежа и вернитесь в грузинскую политику", – сказал Папуашвили. Он отметил, что в грузинской политике не место для зарубежных денег. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах