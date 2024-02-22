https://sputnik-georgia.ru/20240222/politiku-nado-delat-na-gruzinskie-dengi--spiker-parlamenta-gruzii-286490585.html
Политику надо делать на грузинские деньги – спикер парламента Грузии
Политику надо делать на грузинские деньги – спикер парламента Грузии
В стране очень популярно создание оппозиционными партиями фиктивных неправительственных организаций для привлечения финансов, заявил спикер 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T22:42+0400
2024-02-22T22:42+0400
2024-02-22T22:42+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695632_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5bee730ca7f64e14ccc23a344d01da0f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинская политика должна делаться на грузинские деньги, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В мае 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила партии партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" в создании подставных неправительственных организаций для финансирования партий при помощи иностранных грантов. По его словам, в стране очень популярно создание оппозиционными партиями фиктивных неправительственных организаций для привлечения финансов. Между тем в стране запрещено принимать партийные пожертвования, поступающие из иностранного источника. "Комплексы бывшей колонии надо убрать. Вчера одна столица была для вас центром, а сегодня для вас центром является другая столица. Нас не воспринимают серьезно. Если мы не будем уважать себя, свой суверенитет, нас никто не будет уважать", – отметил Папуашвили Мир устроен так, что есть постоянные интересы, а не постоянные друзья, добавил он. Позорная попытка спасти Саакашвили – Папуашвили о сборе подписей евродепутатов >>Он также предложил партиям изменить свою схему финансирования. "Упраздните фальшивые НПО, закройте счета, на которые у вас зачислены деньги, предположительно, из-за рубежа и вернитесь в грузинскую политику", – сказал Папуашвили. Он отметил, что в грузинской политике не место для зарубежных денег. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695632_156:0:1977:1366_1920x0_80_0_0_fb408b7fc5e6d78ac8acbf0c5cf7cacb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Политику надо делать на грузинские деньги – спикер парламента Грузии
В стране очень популярно создание оппозиционными партиями фиктивных неправительственных организаций для привлечения финансов, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинская политика должна делаться на грузинские деньги, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В мае 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила партии партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" в создании подставных неправительственных организаций для финансирования партий при помощи иностранных грантов.
"Грузинская политика должна создаваться грузинским народом и финансироваться грузинским бизнесом. Так делается политика, это и есть суверенитет", – сказал Папуашвили.
По его словам, в стране очень популярно создание оппозиционными партиями фиктивных неправительственных организаций для привлечения финансов. Между тем в стране запрещено принимать партийные пожертвования, поступающие из иностранного источника.
"Комплексы бывшей колонии надо убрать. Вчера одна столица была для вас центром, а сегодня для вас центром является другая столица. Нас не воспринимают серьезно. Если мы не будем уважать себя, свой суверенитет, нас никто не будет уважать", – отметил Папуашвили
Мир устроен так, что есть постоянные интересы, а не постоянные друзья, добавил он.
Он также предложил партиям изменить свою схему финансирования.
"Упраздните фальшивые НПО, закройте счета, на которые у вас зачислены деньги, предположительно, из-за рубежа и вернитесь в грузинскую политику", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что в грузинской политике не место для зарубежных денег.
"В грузинской политике нет места ни для российских, ни для шведских, ни для американских или других денег. Грузинскую политику должен делать грузинский народ, должен финансировать грузинский бизнес", – заявил Папуашвили.
В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.