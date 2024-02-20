https://sputnik-georgia.ru/20240220/pozornaya-popytka-spasti-saakashvili--papuashvili-o-sbore-podpisey-evrodeputatov-286430044.html

Позорная попытка спасти Саакашвили – Папуашвили о сборе подписей евродепутатов

Позорная попытка спасти Саакашвили – Папуашвили о сборе подписей евродепутатов

Экс-президент Грузии проходит по нескольким уголовным делам в Грузии 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T17:55+0400

2024-02-20T17:55+0400

2024-02-20T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Сбор подписей некоторых европарламентариев в пользу помилования осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – это очередная позорная попытка спасти преступника, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. О том, что вопрос помилования Саакашвили активно обсуждался на встречах высокого уровня в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, было сообщено на его странице в соцсети. В этом же ключе он поблагодарил своего представителя Софо Джапаридзе, которая с 1 марта в Грузии приступает к сбору подписей о его помиловании. Подписи будут переданы президенту Саломе Зурабишвили. Как отметил спикер, грузинским властям хорошо известно, откуда и от кого идет заказ и кто является лоббистами помилования осужденного экс-президента. По его словам, о суммах, которые тратят на кампании по освобождению Саакашвили, стало известно благодаря закону, который работает в США, а в Грузии был назван "русским законом". Информация о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии периодически становится известной общественности благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Лоббисты мысленно готовят население к помилованию Саакашвили – вице-спикер>>Что касается позиции президента Грузии, то ранее Зурабишвили неоднократно заявляла публично, что никогда не помилует Саакашвили. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Мне не интересно – премьер Грузии о включении Саакашвили в руководство "Нацдвижения" >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах в Грузии? >>В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет права заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, тбилисский городской суд, саломе зурабишвили , специальная пенитенциарная служба, политика, единое национальное движение