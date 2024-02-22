https://sputnik-georgia.ru/20240222/proboltalsya-ili-skazal-namerenno---deputat-gruzinskoy-mechty-otsenil-slova-oppozitsionera-286485643.html

Проболтался или сказал намеренно – депутат "Грузинской мечты" оценил слова оппозиционера

Проболтался или сказал намеренно – депутат "Грузинской мечты" оценил слова оппозиционера

Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария отрицает сотрудничество с "Единым нацдвижением", но в партии с этим не согласны 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T17:55+0400

2024-02-22T17:55+0400

2024-02-22T18:14+0400

политика

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мамука мдинарадзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Гия Барамидзе случайно или специально, но сказал правду – они состоят в коалиции с партией экс-премьера Гахария "За Грузию", заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Один из лидеров "Нацдвижения" Георгий Барамидзе в эфире Palitranews заявил, что их партия не то что планирует, а уже сотрудничает с партией Гахария и состоит с ними в коалиции в сакребуло Рустави и Зугдиди. В партии "За Грузию" опровергли возможность объединения с "Нацдвижением" в преддверии парламентских выборов. По словам Мдинарадзе, всем известно, что "Национальное движение" и партия "За Грузию" находятся в коалиции в сакребуло (городских и районных собраниях), несмотря на то, что отрицают это. Ранее в январе один из лидеров партии "За Грузию", депутат Михаил Даушвили заявил, что они не состоят в коалиции с "Национальным движением". При этом он признал, что партия Гахария использовала "Нацдвижение" после выборов в органы местного самоуправления, чтобы сделать своих представителей председателями сакребуло и эти места не достались правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Новая коалиция перед выборами в Грузии – реальность? Лидер нового движения озвучил планы>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024