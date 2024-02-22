https://sputnik-georgia.ru/20240222/qr-kody-pomogut-uznat-glavnoe-o-pamyatnikakh-v-tbilisi---novyy-proekt-merii-286469032.html
QR-коды помогут узнать главное о памятниках в Тбилиси – новый проект мэрии
QR-коды помогут узнать главное о памятниках в Тбилиси – новый проект мэрии
Информация о памятниках подготовлена на грузинском и английском языках 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T09:45+0400
2024-02-22T09:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Специальные QR коды размещены уже на 187 памятниках культурного наследия Тбилиси, благодаря которым, используя мобильный телефон, можно узнать их историю, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проект, который мэрия осуществляет уже год, называется SCANTBILISI ("Сканируй Тбилиси"). Получить информацию можно на грузинском и английском языках. Полный список памятников представлен на сайте, который пока работает в тестовом режиме.Мэрия Тбилиси продолжит сохранение, обновление и восстановление памятников, отметил мэр.Каладзе поблагодарил представителей компаний, искусствоведов и специалистов других областей за участие в важном для столицы проекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, фонд развития тбилиси, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, фонд развития тбилиси, тбилиси
QR-коды помогут узнать главное о памятниках в Тбилиси – новый проект мэрии
09:45 22.02.2024 (обновлено: 09:48 22.02.2024)
Информация о памятниках подготовлена на грузинском и английском языках
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Специальные QR коды размещены уже на 187 памятниках культурного наследия Тбилиси, благодаря которым, используя мобильный телефон, можно узнать их историю, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Проект, который мэрия осуществляет уже год, называется SCANTBILISI ("Сканируй Тбилиси"). Получить информацию можно на грузинском и английском языках. Полный список памятников представлен на сайте
, который пока работает в тестовом режиме.
"Работа над этим важным для столицы проектом продолжается уже год. В общей сложности на 187 памятниках культурного наследия были размещены QR-коды и подготовлена соответствующая информация", – заявил Каладзе.
Мэрия Тбилиси продолжит сохранение, обновление и восстановление памятников, отметил мэр.
"Мы гордимся тем, что в столице очень много памятников культурного наследия. У нас есть соответствующие программы с "Фондом развития Тбилиси", которые служат восстановлению и обновлению памятников культурного наследия. В этом направлении осуществлено множество важных проектов", – заявил Каладзе.
Каладзе поблагодарил представителей компаний, искусствоведов и специалистов других областей за участие в важном для столицы проекте.