https://sputnik-georgia.ru/20240222/qr-kody-pomogut-uznat-glavnoe-o-pamyatnikakh-v-tbilisi---novyy-proekt-merii-286469032.html

QR-коды помогут узнать главное о памятниках в Тбилиси – новый проект мэрии

QR-коды помогут узнать главное о памятниках в Тбилиси – новый проект мэрии

Информация о памятниках подготовлена на грузинском и английском языках 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T09:45+0400

2024-02-22T09:45+0400

2024-02-22T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Специальные QR коды размещены уже на 187 памятниках культурного наследия Тбилиси, благодаря которым, используя мобильный телефон, можно узнать их историю, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проект, который мэрия осуществляет уже год, называется SCANTBILISI ("Сканируй Тбилиси"). Получить информацию можно на грузинском и английском языках. Полный список памятников представлен на сайте, который пока работает в тестовом режиме.Мэрия Тбилиси продолжит сохранение, обновление и восстановление памятников, отметил мэр.Каладзе поблагодарил представителей компаний, искусствоведов и специалистов других областей за участие в важном для столицы проекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, фонд развития тбилиси, тбилиси