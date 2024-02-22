https://sputnik-georgia.ru/20240222/skolko-narusheniy-trudovykh-prav-vyyavleno-v-gruzii-286468570.html
Сколько нарушений трудовых прав выявлено в Грузии?
Сколько нарушений трудовых прав выявлено в Грузии?
Смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в 2023 году снизилась на 42% по сравнению с 2018 годом 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T09:23+0400
2024-02-22T09:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Служба инспекции труда провела 3,7 тысячи проверок соблюдения правил безопасности на рабочих местах в 2023 году, и в 67% случаев (более 2,5 тысячи) были применены разные санкции, говорится в сообщении ведомства. Инспектирование, проведенное в 2023 году, коснулось 81,9 тысячи занятых, вдвое больше, чем в 2022 году. По информации ведомства, в 1,5 тысячи случаев нарушители получили предупреждения. В 361 случае – приостановлена деятельность объектов, а в 643 случаях – наложены штрафы. Ведомство отмечает, что 51% объектов исправили нарушения, выявленные во время первичной проверки. Примечательно, что смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в 2023 году снизилась на 42% по сравнению с 2018 годом, когда только был принят закон "О безопасности труда". Что мы едим: сколько нарушений в воде и еде выявили в Грузии в 2023 году?>>В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смерти и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили. Полномочия Службы инспекции труда распространяются на все объекты экономической деятельности, ведомство имеет право проводить проверки в любое время дня и ночи без предварительного предупреждения. Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. Кроме того, в 2023 году Инспекция труда получила возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Сколько нарушений трудовых прав выявлено в Грузии?
Смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в 2023 году снизилась на 42% по сравнению с 2018 годом
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Служба инспекции труда провела 3,7 тысячи проверок соблюдения правил безопасности на рабочих местах в 2023 году, и в 67% случаев (более 2,5 тысячи) были применены разные санкции, говорится в сообщении ведомства.
Инспектирование, проведенное в 2023 году, коснулось 81,9 тысячи занятых, вдвое больше, чем в 2022 году.
По информации ведомства, в 1,5 тысячи случаев нарушители получили предупреждения. В 361 случае – приостановлена деятельность объектов, а в 643 случаях – наложены штрафы.
Ведомство отмечает, что 51% объектов исправили нарушения, выявленные во время первичной проверки.
Примечательно, что смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в 2023 году снизилась на 42% по сравнению с 2018 годом, когда только был принят закон "О безопасности труда".
В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве.
С каждым годом статистика случаев смерти и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.
Полномочия Службы инспекции труда распространяются на все объекты экономической деятельности, ведомство имеет право проводить проверки в любое время дня и ночи без предварительного предупреждения.
Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.
Кроме того, в 2023 году Инспекция труда получила возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.