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Турецкий Центробанк оставил без изменения ключевую ставку

Турецкий Центробанк оставил без изменения ключевую ставку

Регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36% 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Центральный банк Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%, следует из заявления регулятора.В последний раз регулятор принял решение о повышении ставки в январе – до 45% с 42,5%. До этого ЦБ Турции повышал ставку на протяжении восьми месяцев.Новый глава Центробанка страны Фатих Карахан заявил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%.Создание финансовой пирамиды – в отношении турецкого банка начато расследование >>На прошлой неделе министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.Ранее участники рынка, опрошенные Центральным банком Турции, спрогнозировали инфляцию более 42% к концу года и курс доллара на уровне 40 лир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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