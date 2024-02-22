https://sputnik-georgia.ru/20240222/v-kakom-sluchae-prezident-gruzii-pomiluet-saakashvili--mnenie-deputata-286475712.html
В каком случае президент Грузии помилует Саакашвили – мнение депутата
В каком случае президент Грузии помилует Саакашвили – мнение депутата
Депутат не исключает, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку перед парламентскими выборами 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T11:26+0400
2024-02-22T11:26+0400
2024-02-22T11:36+0400
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михаил саакашвили
дмитрий хундадзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно помилования осужденного экс-главы государства Михаила Саакашвили будет зависеть от того, кто из них окажется более полезным лидером для спасения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента. По словам депутата, рейтинг Зурабишвили и так низкий, и если бы не правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", она бы не стала президентом, подчеркнул Хундадзе. По мнению Хундадзе, из оппозиционных партий только "Нацдвижение" может гарантированно пройти в парламент на предстоящих осенью парламентских выборах, а остальные партии находятся в свободном плавании под пристальным вниманием лоббистов. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>>Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября 2023 года напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, дмитрий хундадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
В каком случае президент Грузии помилует Саакашвили – мнение депутата
11:26 22.02.2024 (обновлено: 11:36 22.02.2024)
Депутат не исключает, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку перед парламентскими выборами
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно помилования осужденного экс-главы государства Михаила Саакашвили будет зависеть от того, кто из них окажется более полезным лидером для спасения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.
Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента.
"Позиция Саломе Зурабишвили относительно того, помилует ли она Саакашвили, зависит от того, кто из них окажется более полезным лидером для спасения "Нацдвижения". Если Саакашвили окажется более полезным, то Саломе Зурабишвили помилует его и выполнит заказ. Если выбор остановится на Зурабишвили, то она не помилует Саакашвили", – заявил Хундадзе.
По словам депутата, рейтинг Зурабишвили и так низкий, и если бы не правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", она бы не стала президентом, подчеркнул Хундадзе.
"Если Саломе Зурабишвили будет выбрана лидером, то к сентябрю ее, вероятно, отправят в отставку, и она включится в предвыборный марафон", – заявил Хундадзе.
По мнению Хундадзе, из оппозиционных партий только "Нацдвижение" может гарантированно пройти в парламент на предстоящих осенью парламентских выборах, а остальные партии находятся в свободном плавании под пристальным вниманием лоббистов.
"Если кому-то удастся преодолеть 5-процентный барьер, они будут выступать по отдельности, в противном случае они объединятся вместе", – подчеркнул Хундадзе.
Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября 2023 года напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а самое главное – восстановить политический баланс в Грузии.
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".