https://sputnik-georgia.ru/20240222/v-kakom-sluchae-prezident-gruzii-pomiluet-saakashvili--mnenie-deputata-286475712.html

В каком случае президент Грузии помилует Саакашвили – мнение депутата

В каком случае президент Грузии помилует Саакашвили – мнение депутата

Депутат не исключает, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку перед парламентскими выборами 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T11:26+0400

2024-02-22T11:26+0400

2024-02-22T11:36+0400

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дмитрий хундадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно помилования осужденного экс-главы государства Михаила Саакашвили будет зависеть от того, кто из них окажется более полезным лидером для спасения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента. По словам депутата, рейтинг Зурабишвили и так низкий, и если бы не правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", она бы не стала президентом, подчеркнул Хундадзе. По мнению Хундадзе, из оппозиционных партий только "Нацдвижение" может гарантированно пройти в парламент на предстоящих осенью парламентских выборах, а остальные партии находятся в свободном плавании под пристальным вниманием лоббистов. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>>Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября 2023 года напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, дмитрий хундадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024