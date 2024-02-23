https://sputnik-georgia.ru/20240223/286496341.html
В ОДКБ прокомментировали решение Армении о "заморозке" участия в организации
В ОДКБ прокомментировали решение Армении о "заморозке" участия в организации
Никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T11:55+0400
2024-02-23T11:55+0400
2024-02-23T12:05+0400
новости
в мире
политика
армения
ереван
минск
никол пашинян
одкб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286496507_167:325:1505:1078_1920x0_80_0_0_f69754695ffbb166aeaf1cf6d2aae4f8.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Секретариате ОДКБ прокомментировали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана. В организации отметили, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
ереван
минск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286496507_226:306:1303:1113_1920x0_80_0_0_ea5c7b98f552fcd3d12f48f40761082c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, политика, армения, ереван, минск, никол пашинян, одкб
новости, в мире, политика, армения, ереван, минск, никол пашинян, одкб
В ОДКБ прокомментировали решение Армении о "заморозке" участия в организации
11:55 23.02.2024 (обновлено: 12:05 23.02.2024)
Никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Секретариате ОДКБ прокомментировали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.
"В тезисе Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, по-видимому, речь идет о неучастии в мероприятиях организации", – заявили РИА Новости в секретариате ОДКБ.
В организации отметили, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ
и Москву
в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.