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В ОДКБ прокомментировали решение Армении о "заморозке" участия в организации

В ОДКБ прокомментировали решение Армении о "заморозке" участия в организации

Никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало 23.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Секретариате ОДКБ прокомментировали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана. В организации отметили, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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