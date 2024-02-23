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Армения выходит из ОДКБ? Москва ждет разъяснений Еревана

Армения выходит из ОДКБ? Москва ждет разъяснений Еревана

В Кремле ждут разъяснений заявления армянского премьера 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T17:41+0400

2024-02-23T17:41+0400

2024-02-23T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Армения не предпринимала официальных действий после заявления о приостановке участия в ОДКБ, Кремль намерен вступить в контакт с армянскими коллегами, чтобы прояснить эти заявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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