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Армения выходит из ОДКБ? Москва ждет разъяснений Еревана
Армения выходит из ОДКБ? Москва ждет разъяснений Еревана
В Кремле ждут разъяснений заявления армянского премьера 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T17:41+0400
2024-02-23T17:41+0400
2024-02-23T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Армения не предпринимала официальных действий после заявления о приостановке участия в ОДКБ, Кремль намерен вступить в контакт с армянскими коллегами, чтобы прояснить эти заявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, армения, ереван, москва, дмитрий песков, одкб
Армения выходит из ОДКБ? Москва ждет разъяснений Еревана
В Кремле ждут разъяснений заявления армянского премьера
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Армения не предпринимала официальных действий после заявления о приостановке участия в ОДКБ, Кремль намерен вступить в контакт с армянскими коллегами, чтобы прояснить эти заявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.
"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить с нашими коллегами в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.