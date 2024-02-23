https://sputnik-georgia.ru/20240223/dvukhprotsentnye-partii-pytayutsya-priyti-k-vlasti-v-gruzii--glava-parlamenta-286497254.html

Двухпроцентные партии пытаются прийти к власти в Грузии – глава парламента

Двухпроцентные партии пытаются прийти к власти в Грузии – глава парламента

Радикализм, а не поляризация – проблема грузинской политики, отметил глава парламента 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T12:34+0400

2024-02-23T12:34+0400

2024-02-23T13:06+0400

политика

новости

грузия

мамука хазарадзе

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

бидзина иванишвили

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695721_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_22c0479d04f3f6a02afc71f74ae53abe.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Оппозиционные партии, которые не имеют поддержки со стороны грузинского населения, пытаются каким-то образом прийти к власти недемократическим путем и революцией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе. Хазарадзе ранее заявил, что "огненный Мустанг", который скоро отремонтируют, огнем и мечом подавит коррупцию, непотизм, приостановленные "Грузинской мечтой" проекты и зажжет настоящий огонь. По его словам, этот момент может наступить летом или осенью. Ранее автомобиль марки "Форд Мустанг", на котором Хазарадзе анонсировал поездки по селам и регионам Грузии загорелся на стоянке. На распространенных 1 февраля в соцсети кадрах видно, как Хазарадзе огнетушителем пытался потушить огонь. Хазарадзе ранее заявил, что "Лело" обязательно придет к власти после парламентских выборов осенью 2024 года. Он также обвинил почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили в служении России, заявив, что "его место в Кремле"." Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет", – сказал Хазарадзе.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. "Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе>>Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, мамука хазарадзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии 2024