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Граждан Индии в Грузии обвинили в приобретении и торговле наркотиками
Граждан Индии в Грузии обвинили в приобретении и торговле наркотиками
По версии следствия, обвиняемые незаконно приобрели и хранили большое количество метамфетамина и после продали его в Кутаиси 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T19:07+0400
2024-02-23T19:07+0400
2024-02-23T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Индии в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ, говорится в заявлении ведомства.Следствие установило, что обвиняемые незаконно приобрели и хранили большое количество метамфетамина и после продали его в Кутаиси. Они были задержаны 22 февраля, и теперь им грозит от 12 до 17 лет лишение свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт группой лиц наркотических средств в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, индия, происшествия, кутаиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, индия, происшествия, кутаиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
Граждан Индии в Грузии обвинили в приобретении и торговле наркотиками
По версии следствия, обвиняемые незаконно приобрели и хранили большое количество метамфетамина и после продали его в Кутаиси
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Индии в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ, говорится в заявлении ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые незаконно приобрели и хранили большое количество метамфетамина и после продали его в Кутаиси.
Они были задержаны 22 февраля, и теперь им грозит от 12 до 17 лет лишение свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт группой лиц наркотических средств в крупном размере.