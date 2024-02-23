https://sputnik-georgia.ru/20240223/grazhdan-indii-v-gruzii-obvinili-v-priobretenii-i-torgovle-narkotikami-286509216.html

Граждан Индии в Грузии обвинили в приобретении и торговле наркотиками

Граждан Индии в Грузии обвинили в приобретении и торговле наркотиками

По версии следствия, обвиняемые незаконно приобрели и хранили большое количество метамфетамина и после продали его в Кутаиси 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T19:07+0400

2024-02-23T19:07+0400

2024-02-23T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Индии в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ, говорится в заявлении ведомства.Следствие установило, что обвиняемые незаконно приобрели и хранили большое количество метамфетамина и после продали его в Кутаиси. Они были задержаны 22 февраля, и теперь им грозит от 12 до 17 лет лишение свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт группой лиц наркотических средств в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, индия, происшествия, кутаиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии