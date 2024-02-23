https://sputnik-georgia.ru/20240223/gruziya-i-kriminalnaya-kultura-kogo-uvazhayut-bolshe--kriminal-ili-politsiyu-286492581.html

Грузия и криминальная культура: кого уважают больше – криминал или полицию

Грузия и криминальная культура: кого уважают больше – криминал или полицию

Исследование показало, что 66% населения страны придерживается правового решения проблемы – через полицию 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T09:01+0400

2024-02-23T09:01+0400

2024-02-23T09:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Для каждого пятого опрошенного жителя Грузии приемлемо обращение к представителям криминальной субкультуры, однако большинство готово решать проблемы законным путем, показало исследование Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв насилия. В Грузии очень жестко карается по закону любая принадлежность к т. н. "воровскому миру" или обращение к нему для решения проблем и получения выгоды. Между тем 23% уверены, что в случае обращения к представителям криминального мира решение будет принято в пользу наиболее приближенного к ним, тогда как 17% видит необходимость подключения представителей криминального мира в решение спора, а вот 18% считают, что окончательное решение по спору должно приниматься "вором в законе". В тотже время исследование показало, что более половины жителей не знает такого понятия, как криминальная субкультура, тогда как знают о ней лишь 19%. При этом осведомленность о криминальных субкультурах выше у лиц от 55 до 64 и у лиц от 18 до 29 лет, нежели чем у подростков или пожилых людей. При этом молодые люди получают и ищут информацию о т. н. "воровском мире" в соцсетях, тогда как для лиц старше 55 главный источник – телевидение. Борьба с "воровским миром" в Грузии – полиция раскрыла очередное преступление >>Исследование показало, что 66% населения страны придерживается правового решения проблемы – через полицию, и только 21% обратятся для решения к криминальному миру. Кроме того, по данным исследователей, каждый четвертый опрошенный считает, что полиция пассивно участвует в мерах, направленных на предупреждение правонарушений, в чем винят избирательное правосудие, неквалифицированный персонал полиции и нехватку человеческих ресурсов в полиции. А вот к работе в полиции в Грузии остаётся положительное отношение – непрестижной ее считают лишь 19%, а престижной – 39%. Однако 40% не хотят, чтобы член их семьи работал в полиции, так как это опасная работа или не имеет высокой легитимации в обществе. При этом исследователи отмечают, что те, кто сомневается в легитимации полиции, чаще поддерживают обращение к криминальным авторитетам для решения проблем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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