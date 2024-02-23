https://sputnik-georgia.ru/20240223/mvf-udivlen-tempami-rosta-ekonomiki-rossii-na-fone-sanktsiy-286510113.html
МВФ удивлен темпами роста экономики России на фоне санкций
МВФ удивлен темпами роста экономики России на фоне санкций
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год на 1,5 процентного пункта до 2,6% 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T19:32+0400
2024-02-23T19:32+0400
2024-02-23T19:32+0400
россия
новости
в мире
политика
экономика
владимир путин
мвф
антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_042d4e2cfde9147058d195b076e5c992.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Российская экономика удивила своими высокими темпами роста на фоне введенных Западом значительных санкций. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.По словам Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c97cf14a2aa2df58af507e44ba6df72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, политика, экономика, владимир путин, мвф, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, политика, экономика, владимир путин, мвф, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
МВФ удивлен темпами роста экономики России на фоне санкций
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год на 1,5 процентного пункта до 2,6%
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik.
Российская экономика удивила своими высокими темпами роста на фоне введенных Западом значительных санкций. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости
.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США.
"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", – сказала она на брифинге.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
По словам Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.