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МВФ удивлен темпами роста экономики России на фоне санкций

МВФ удивлен темпами роста экономики России на фоне санкций

В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год на 1,5 процентного пункта до 2,6% 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T19:32+0400

2024-02-23T19:32+0400

2024-02-23T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Российская экономика удивила своими высокими темпами роста на фоне введенных Западом значительных санкций. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, передает РИА Новости.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.По словам Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, политика, экономика, владимир путин, мвф, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины