https://sputnik-georgia.ru/20240223/pashinyan-priglasil-kobakhidze-v-armeniyu-286511585.html

Пашинян пригласил Кобахидзе в Армению

Пашинян пригласил Кобахидзе в Армению

Пашинян вновь поздравил Кобахидзе со вступлением в должность и пожелал ему успехов 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T21:38+0400

2024-02-23T21:38+0400

2024-02-23T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с официальным визитом в Армению.Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, между главами правительств двух стран состоялся телефонный разговор.Согласно сообщению армянской стороны, Кобахидзе принял приглашение.Пашинян вновь поздравил Кобахидзе со вступлением в должность и пожелал ему успехов. Собеседники отметили важность дальнейшего развития и углубления отношений двух стран и выразили готовность к тесному сотрудничеству.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве >>Кобахидзе занимал должность председателя парламента в 2016-2019 годах, а 8 февраля этого года стал премьер-министром Грузии, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, грузино-армянские отношения