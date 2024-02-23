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Пашинян пригласил Кобахидзе в Армению
Пашинян пригласил Кобахидзе в Армению
Пашинян вновь поздравил Кобахидзе со вступлением в должность и пожелал ему успехов 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T21:38+0400
2024-02-23T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с официальным визитом в Армению.Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, между главами правительств двух стран состоялся телефонный разговор.Согласно сообщению армянской стороны, Кобахидзе принял приглашение.Пашинян вновь поздравил Кобахидзе со вступлением в должность и пожелал ему успехов. Собеседники отметили важность дальнейшего развития и углубления отношений двух стран и выразили готовность к тесному сотрудничеству.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве &gt;&gt;Кобахидзе занимал должность председателя парламента в 2016-2019 годах, а 8 февраля этого года стал премьер-министром Грузии, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, грузино-армянские отношения
грузия, новости, политика, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, грузино-армянские отношения

Пашинян пригласил Кобахидзе в Армению

21:38 23.02.2024
© Government of GeorgiaПремьер Армении Никол Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2024
© Government of Georgia
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Пашинян вновь поздравил Кобахидзе со вступлением в должность и пожелал ему успехов
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с официальным визитом в Армению.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, между главами правительств двух стран состоялся телефонный разговор.
Согласно сообщению армянской стороны, Кобахидзе принял приглашение.
Пашинян вновь поздравил Кобахидзе со вступлением в должность и пожелал ему успехов. Собеседники отметили важность дальнейшего развития и углубления отношений двух стран и выразили готовность к тесному сотрудничеству.
Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве >>
Кобахидзе занимал должность председателя парламента в 2016-2019 годах, а 8 февраля этого года стал премьер-министром Грузии, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
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