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https://sputnik-georgia.ru/20240223/prezident-gruzii-prodlila-priem-zayavok-ot-kandidatov-v-chleny-soveta-natsbanka-gruzii-286513157.html
Президент Грузии продлила прием заявок от кандидатов в члены Совета Нацбанка Грузии
Президент Грузии продлила прием заявок от кандидатов в члены Совета Нацбанка Грузии
После получения всех заявок президент отберет кандидатуры и представит их парламенту Грузии на утверждение 23.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Срок приема заявок для желающих стать членом Совета Национального банка продлен до 1 марта 2024 года, сообщает администрация президента Грузии. Президент объявила конкурс на четыре вакантных места из девяти в Совете 7 февраля, прием заявок должен был продлиться до 23 февраля. По данным администрации, срок приема заявок продлен до 1 марта, и заинтересованные лица могут лично обратиться в администрацию президента или отправить электронное письмо для подачи заявления вместе с соответствующими документами. Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка &gt;&gt;После получения всех заявок президент отберет кандидатуры и представит их парламенту Грузии на утверждение. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. В совете должно быть как минимум пять человек, чтобы он смог выполнять свои обязанности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, экономика, президент грузии, национальный банк грузии
грузия, новости, политика, экономика, президент грузии, национальный банк грузии

Президент Грузии продлила прием заявок от кандидатов в члены Совета Нацбанка Грузии

23:47 23.02.2024 (обновлено: 23:54 23.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerРезиденция президента Грузии
Резиденция президента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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После получения всех заявок президент отберет кандидатуры и представит их парламенту Грузии на утверждение
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Срок приема заявок для желающих стать членом Совета Национального банка продлен до 1 марта 2024 года, сообщает администрация президента Грузии.
Президент объявила конкурс на четыре вакантных места из девяти в Совете 7 февраля, прием заявок должен был продлиться до 23 февраля.
По данным администрации, срок приема заявок продлен до 1 марта, и заинтересованные лица могут лично обратиться в администрацию президента или отправить электронное письмо для подачи заявления вместе с соответствующими документами.
Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка >>
После получения всех заявок президент отберет кандидатуры и представит их парламенту Грузии на утверждение.
Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. В совете должно быть как минимум пять человек, чтобы он смог выполнять свои обязанности.
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