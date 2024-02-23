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Президент Грузии продлила прием заявок от кандидатов в члены Совета Нацбанка Грузии

Президент Грузии продлила прием заявок от кандидатов в члены Совета Нацбанка Грузии

После получения всех заявок президент отберет кандидатуры и представит их парламенту Грузии на утверждение 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T23:47+0400

2024-02-23T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Срок приема заявок для желающих стать членом Совета Национального банка продлен до 1 марта 2024 года, сообщает администрация президента Грузии. Президент объявила конкурс на четыре вакантных места из девяти в Совете 7 февраля, прием заявок должен был продлиться до 23 февраля. По данным администрации, срок приема заявок продлен до 1 марта, и заинтересованные лица могут лично обратиться в администрацию президента или отправить электронное письмо для подачи заявления вместе с соответствующими документами. Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка >>После получения всех заявок президент отберет кандидатуры и представит их парламенту Грузии на утверждение. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. В совете должно быть как минимум пять человек, чтобы он смог выполнять свои обязанности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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