https://sputnik-georgia.ru/20230921/parlament-gruzii-izbral-novykh-chlenov-soveta-natsbanka-282504272.html

Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка

Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка

Совет Нацбанка – высший орган регулятора, отвечающий за управление резервами 21.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-21T16:41+0400

2023-09-21T16:41+0400

2023-09-21T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии избрали кандидатуры бывшего депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нану Кеинишвили и экс-главу Фонда развития Тбилиси Теймураза Хомерики, представленных президентом Грузии, членами Совета Нацбанка, несмотря на то, их кандидатуры провалили на комитетском слушании.До вчерашнего дня в Совете было семь членов вместо девяти. Для заполнения вакантных мест 14 сентября президент Саломе Зурабишвили представила кандидатуры Кеинишвили и Хомерики. Но 20 сентября сразу трое вице-президентов, а также советник главы регулятора заявили об отставке из-за решения Нацбанка отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США. В итоге в Совете Нацбанка вновь семь членов. За новых членов Совета Нацбанка проголосовали на пленарном заседании парламента. За Кеинишвили единогласно проголосовали 84 депутата, а за Хомерики 82, против – ни одного. Президент Грузии призвала главу Нацбанка подать в отставку>>Примечательно, что до проведения голосования ни Кеинишвили, ни Хомерики не явились на комитетские слушания финансово-бюджетного комитета, и комитета по отраслевой экономике и экономической политике. Как заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на заседании, Зурабишвили решила отозвать этих кандидатов, пока ее призыв к и. о. главы регулятора Натии Турнава не будет исполнен, и она не уйдет в отставку.В ответ на это депутаты от правящей партии заявили, что процедуры отзыва кандидатов на вакантные места в Совете Нацбанка не существует и провалили голосование. Как заявил Кобахидзе, вчера Хомерики и Мсхиладзе вызвали к президенту Грузии и попросили написать заявление об отказе. По словам главы правящей партии, в интересах Зурабишвили и радикальной оппозиции был саботаж конкретного конституционного органа, так как в Совете Нацбанка к концу года оставалось бы всего три члена, и регулятор не смог бы продолжать эффективно работать. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Скандал вокруг НабанкаНацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. На второй день, 19 сентября и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор.Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США.Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе>>Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение, и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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