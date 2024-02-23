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В Батуми число сделок со старыми квартирами упало в полтора раза

В Батуми число сделок со старыми квартирами упало в полтора раза

В январе 2024 года количество сделок с жилыми квартирами в Батуми снизилось на 22% до 1 069 единиц 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T19:58+0400

2024-02-23T19:58+0400

2024-02-23T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Батуми в январе 2024 года количество сделок с новостройками снизилось на 17%, а со старыми квартирами наблюдалось снижение на 49%, говорится в сообщении аналитической компании Recov. В январе 2024 года количество сделок с жилыми квартирами в Батуми снизилось на 22% до 1 069 единиц по сравнению с январем прошлого года, а объем рынка сократился на 20% до 46 млн долларов США. В январе 2024 года средневзвешенная цена квартир в новостройках Батуми выросла незначительно, на 1%, и составила $932 за квадратный метр. В случае со старыми квартирами ставка выросла на 7% и составила 718 долларов США. В Батуми сократился спрос на квартиры – данные исследования >>В целом по Грузии в январе 2024 года в новых проектах зафиксирован рост сделок на 12%. В старых проектах по сравнению с январем 2023 года ставка снизилась на 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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