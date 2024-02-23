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Воздержаться от смягчения монетарной политики – рекомендации МВФ центробанкам
Воздержаться от смягчения монетарной политики – рекомендации МВФ центробанкам
МВФ наблюдает снижение синхронизации в действиях центробанков, поясняет, что некоторые развивающиеся экономики уже приступили к снижению процентных ставок 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T09:41+0400
2024-02-23T09:41+0400
2024-02-23T09:41+0400
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ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Международный валютный фонд призывает центробанки по всему миру воздержаться от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики для завершения работы по борьбе с инфляцией, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. По словам Козак, несмотря на постепенное замедление инфляции в мире, монетарные власти все еще не достигли цели по снижению темпов роста потребительских цен до целевого значения. "Наша линия и точка зрения остаются прежними: работа по денежно-кредитной политике еще не завершена", – подчеркнула представитель МВФ. При этому Козак добавила, что МВФ наблюдает снижение синхронизации в действиях центробанков, поясняет, что некоторые развивающиеся экономики уже приступили к снижению процентных ставок, в то время как страны с развитыми экономиками сохраняют ограничительные ставки.Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а уже в декабре – 9,5%. В январе ставка уменьшена до 9%.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Что ждет экономику Грузии – три сценария от Нацбанка >>При этом она отметила, что сейчас задачей Нацбанка Грузии является не допустить дальнейшего роста долгосрочных инфляционных ожиданий и удержать их близко к целевому уровню.По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, грузия, мвф, натия турнава, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
новости, экономика, грузия, мвф, натия турнава, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Воздержаться от смягчения монетарной политики – рекомендации МВФ центробанкам
МВФ наблюдает снижение синхронизации в действиях центробанков, поясняет, что некоторые развивающиеся экономики уже приступили к снижению процентных ставок
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Международный валютный фонд призывает центробанки по всему миру воздержаться от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики для завершения работы по борьбе с инфляцией, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Мы призываем центральные банки принять меры против преждевременного смягчения денежно-кредитной политики", – сказала она на брифинге.
По словам Козак, несмотря на постепенное замедление инфляции в мире, монетарные власти все еще не достигли цели по снижению темпов роста потребительских цен до целевого значения.
"Наша линия и точка зрения остаются прежними: работа по денежно-кредитной политике еще не завершена", – подчеркнула представитель МВФ.
При этому Козак добавила, что МВФ наблюдает снижение синхронизации в действиях центробанков, поясняет, что некоторые развивающиеся экономики уже приступили к снижению процентных ставок, в то время как страны с развитыми экономиками сохраняют ограничительные ставки.
По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, долгосрочные инфляционные ожидания хорошо сбалансированы, что свидетельствует о том, что процентные ставки со временем вернутся к относительно низкому нейтральному уровню.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а уже в декабре – 9,5%. В январе ставка уменьшена до 9%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
При этом она отметила, что сейчас задачей Нацбанка Грузии является не допустить дальнейшего роста долгосрочных инфляционных ожиданий и удержать их близко к целевому уровню.
По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему.