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Россия не хочет разрушать отношения с Арменией – эксперт
Россия не хочет разрушать отношения с Арменией – эксперт
Дмитрий Суслов убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, но может начать рассматривать ее как антироссийский плацдарм Запада, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на конференции в Ереване, организованной Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив.В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.По его словам, Москва надеется, что будут сделаны определенные выводы, и стремится к минимизации рисков. Он также убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению, поскольку в условиях санкций республика была и остается важным торгово-экономическим партнером.Он считает, что по мере ухудшения ситуации с безопасностью Армении, по мере усугубления ситуации армянское общество будет вынуждено сделать выводы.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, армения, москва, ереван, одкб
Россия не хочет разрушать отношения с Арменией – эксперт
17:40 24.02.2024 (обновлено: 19:30 24.02.2024)
Дмитрий Суслов убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, но может начать рассматривать ее как антироссийский плацдарм Запада, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на конференции в Ереване, организованной Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив.
В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.
"Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, понимая, что разрушать легче, чем строить. Она сейчас посылает сигналы о том, что нынешняя политика Армении не способствует безопасности и процветанию", – цитирует эксперта РИА Новости.
По его словам, Москва надеется, что будут сделаны определенные выводы, и стремится к минимизации рисков. Он также убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению, поскольку в условиях санкций республика была и остается важным торгово-экономическим партнером.
"Как только РФ начнет воспринимать Армению как антироссийский плацдарм Запада, последствия для республики будут печальными. Но результатом продолжения нынешней политики Армении будет массированное применение силы против нее со стороны других. Например Турции, которая уже воевала с Арменией в Нагорном Карабахе", – сказал Суслов.
Он считает, что по мере ухудшения ситуации с безопасностью Армении, по мере усугубления ситуации армянское общество будет вынуждено сделать выводы.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.