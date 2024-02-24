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Россия не хочет разрушать отношения с Арменией – эксперт

Россия не хочет разрушать отношения с Арменией – эксперт

Дмитрий Суслов убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению 24.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-24T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия не хочет разрушать отношения с Арменией, но может начать рассматривать ее как антироссийский плацдарм Запада, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на конференции в Ереване, организованной Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив.В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, что стало констатацией действий Еревана.По его словам, Москва надеется, что будут сделаны определенные выводы, и стремится к минимизации рисков. Он также убежден, что РФ будет избегать мер экономического давления на Армению, поскольку в условиях санкций республика была и остается важным торгово-экономическим партнером.Он считает, что по мере ухудшения ситуации с безопасностью Армении, по мере усугубления ситуации армянское общество будет вынуждено сделать выводы.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".В ответ из ОДКБ звучат призывы вернуться к конструктивному обсуждению существующих проблем. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на днях заявил, что страны-члены Организации сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией. Он пояснил, что ОДКБ была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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