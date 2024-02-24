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Президент и оппозиция хотят помешать интеграции Грузии в ЕС – депутат партии власти
Президент и оппозиция хотят помешать интеграции Грузии в ЕС – депутат партии власти
Грузинские оппозиционеры и президент действуют сообща, уверен депутат 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция вместе с президентом Саломе Зурабишвили прилагают все усилия, чтобы помешать евроинтеграции Грузии при этом правительстве, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте в начале февраля призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр. Присоединиться к платформе согласились представителиГрузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. После начала переговоров по вступлению в ЕС для Грузии будет определен план действий, который, в том числе, подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, telegram
политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, telegram
Президент и оппозиция хотят помешать интеграции Грузии в ЕС – депутат партии власти
19:01 24.02.2024 (обновлено: 22:38 24.02.2024)
Грузинские оппозиционеры и президент действуют сообща, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция вместе с президентом Саломе Зурабишвили прилагают все усилия, чтобы помешать евроинтеграции Грузии при этом правительстве, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Зурабишвили в ходе выступления в парламенте в начале февраля призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр. Присоединиться к платформе согласились представители
"К сожалению, несмотря на распространенный лозунг о том, что они европейцы и сторонники евроинтеграции, оппозиция прилагает все усилия, чтобы помешать евроинтеграции Грузии при этом правительстве. Раньше так поступали в отношении статуса кандидата, продолжают делать и сейчас. Жаль, что во всем этом замешана и Саломе Зурабишвили", – сказал Сарджвеладзе.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
После начала переговоров по вступлению в ЕС для Грузии будет определен план действий, который, в том числе, подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС.
Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.
Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени.