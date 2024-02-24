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Сборная Грузии по баскетболу проиграла в первом матче отбора на чемпионат Европы 2025
Сборная Грузии по баскетболу проиграла в первом матче отбора на чемпионат Европы 2025
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут в Тбилиси против сборной Сербии 24.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела первый матч отборочного этапа Евробаскета 2025 с командой Дании в городе Нествед и проиграла со счетом 69:75.Грузинские баскетболисты уверенно начали игру и первую половину выиграли с разницей в девять очков (37:28). Однако во второй половине встречи сборная Грузии не сумела удержать преимущество и проиграла со счетом 69:75.Самым результативным игроком встречи стал лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия, который набрал 27 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи.У сборной Грузии по баскетболу новый тренер >>В рядах сборной Дании лучшим был одноклубник Шенгелия по итальянской "Болоньи" Ифе Лундберг, на счету которого 19 очков, 4 подбора и 7 передач.Следующую игру отборочного цикла Евробаскета-2025 грузинские баскетболисты проведут в Тбилиси против сборной Сербии. Матч состоится 26 февраля в Тбилиси и начнется в 21:00 по местному времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, сербия, дания, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат европы по баскетболу
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, сербия, дания, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат европы по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу проиграла в первом матче отбора на чемпионат Европы 2025
10:21 24.02.2024 (обновлено: 10:37 24.02.2024)
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут в Тбилиси против сборной Сербии
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела первый матч отборочного этапа Евробаскета 2025 с командой Дании в городе Нествед и проиграла со счетом 69:75.
Грузинские баскетболисты уверенно начали игру и первую половину выиграли с разницей в девять очков (37:28). Однако во второй половине встречи сборная Грузии не сумела удержать преимущество и проиграла со счетом 69:75.
Самым результативным игроком встречи стал лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия, который набрал 27 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи.
В рядах сборной Дании лучшим был одноклубник Шенгелия по итальянской "Болоньи" Ифе Лундберг, на счету которого 19 очков, 4 подбора и 7 передач.
Следующую игру отборочного цикла Евробаскета-2025 грузинские баскетболисты проведут в Тбилиси против сборной Сербии. Матч состоится 26 февраля в Тбилиси и начнется в 21:00 по местному времени.