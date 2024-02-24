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Сборная Грузии по баскетболу проиграла в первом матче отбора на чемпионат Европы 2025

Сборная Грузии по баскетболу проиграла в первом матче отбора на чемпионат Европы 2025

Следующую игру грузинские баскетболисты проведут в Тбилиси против сборной Сербии 24.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела первый матч отборочного этапа Евробаскета 2025 с командой Дании в городе Нествед и проиграла со счетом 69:75.Грузинские баскетболисты уверенно начали игру и первую половину выиграли с разницей в девять очков (37:28). Однако во второй половине встречи сборная Грузии не сумела удержать преимущество и проиграла со счетом 69:75.Самым результативным игроком встречи стал лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия, который набрал 27 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи.У сборной Грузии по баскетболу новый тренер >>В рядах сборной Дании лучшим был одноклубник Шенгелия по итальянской "Болоньи" Ифе Лундберг, на счету которого 19 очков, 4 подбора и 7 передач.Следующую игру отборочного цикла Евробаскета-2025 грузинские баскетболисты проведут в Тбилиси против сборной Сербии. Матч состоится 26 февраля в Тбилиси и начнется в 21:00 по местному времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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