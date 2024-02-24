https://sputnik-georgia.ru/20240224/sinoptiki-preduprezhdayut-gruziyu-zhdut-uragany-286521148.html

Синоптики предупреждают: Грузию ждут ураганы

Синоптики предупреждают: Грузию ждут ураганы

В ближайшие дни жителей Грузии ожидают дожди и ветры 24.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. С 25 февраля в ряде районов Грузии ожидается сильный ветер восточного направления, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается в прибрежных районах Черного моря, регионе Земо Имерети, а также в Колхидской равнине и на участке дороги Гори-Сурами. В некоторых местах Восточной Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Плохая погода в Грузии продлится до 28 февраля включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды