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Синоптики предупреждают: Грузию ждут ураганы
Синоптики предупреждают: Грузию ждут ураганы
В ближайшие дни жителей Грузии ожидают дожди и ветры 24.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. С 25 февраля в ряде районов Грузии ожидается сильный ветер восточного направления, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается в прибрежных районах Черного моря, регионе Земо Имерети, а также в Колхидской равнине и на участке дороги Гори-Сурами. В некоторых местах Восточной Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Плохая погода в Грузии продлится до 28 февраля включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают: Грузию ждут ураганы
20:20 24.02.2024 (обновлено: 22:39 24.02.2024)
В ближайшие дни жителей Грузии ожидают дожди и ветры
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. С 25 февраля в ряде районов Грузии ожидается сильный ветер восточного направления, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается в прибрежных районах Черного моря, регионе Земо Имерети, а также в Колхидской равнине и на участке дороги Гори-Сурами.
В некоторых местах Восточной Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.
Плохая погода в Грузии продлится до 28 февраля включительно.