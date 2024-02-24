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Стоимость квартир в центре Тбилиси снизилась

Стоимость квартир в центре Тбилиси снизилась

В январе 2024 года количество сделок с жилыми квартирами в Тбилиси составило 3 151 единицу, и по сравнению с январем прошлого года зафиксирован рост на 5% 24.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В январе 2024 года средневзвешенная цена продажи новостроек в Тбилиси выросла на 8% в пригородах и снизилась на 2% в центре города, говорится в сообщении аналитической компании Recov. В январе 2024 года количество сделок с жилыми квартирами в Тбилиси составило 3 151 единицу, и по сравнению с январем прошлого года зафиксирован рост на 5%. Объем рынка увеличился на 11% до 197 млн ​​долларов США. В январе 2024 года средневзвешенная цена продажи старых квартир в Тбилиси выросла на 10% в пригороде, тогда как в центре города и более широком центре зафиксирован рост на 11% и 12%. Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования >>В целом по Грузии в январе 2024 года в новых проектах зафиксирован рост сделок на 12%. В старых проектах по сравнению с январем 2023 года ставка снизилась на 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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