https://sputnik-georgia.ru/20231125/glavnye-tendentsii-rynka-nedvizhimosti-v-tbilisi--dannye-issledovaniya-284493283.html

Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования

Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования

Постепенный отток мигрантов обусловил снижение стоимости аренды на 5,7% в период с марта по октябрь 2023 года, и эта тенденция сохранится, говорится в... 25.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-25T10:32+0400

2023-11-25T10:32+0400

2023-11-25T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Рынок недвижимости в Тбилиси сохраняет здоровую тенденцию развития, а рост цен на нем связан с растущим спросом и стоимостью строительства, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным исследования, только 32% всего недвижимого имущества в Тбилиси приобретается с целью вложения в будущее, на 68% спрос обусловлен необходимостью, связанной с средним количеством человек в семье, улучшением жилищных условий и миграцией. Еще одним фактором является сокращение семей и, соответственно, растущий спрос на квартиры. Так желание детей жить отдельно от родителей порождает ежегодный спрос на 5 тысяч квартир в Тбилиси. Еще одним фактором влияющим на рост спроса на квартиры в столице является растущий доход населения. Так, в 2023 году число лиц, получающих заработную плату в размере от 3,6 тысячи лари, выросло по сравнению с показателями 2017 года в три раза. По прогнозам исследователей, в 2025 году таких лиц в столице будет более 150 тысяч. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков >>При этом, по данным на ноябрь, приобрести квартиру в ипотеку в Тбилиси с доходом могут 170 тысяч человек. В то же время благоприятно на спрос влияет и снижение ставок ипотечных кредитов в лари, которые продолжат снижаться и в 2024 году, тогда как ставки на ипотеку в иностранной валюте сохранятся на высоком уровне. Фактор мигрантов Что касается тенденции миграции из России и Беларуси, которая оказала значительное влияние на рынок недвижимости столицы, то Galt & Taggart отмечает, что в основном миграция оказала влияние на аренду жилья. Число покупок гражданами России недвижимости составляет всего лишь 4% за три квартала 2023 года. Что касается общей статистики, то, согласно отчету, в Грузии на сентябрь 2023 года проживали 90 тысяч мигрантов из России и Беларуси, из которых 77% живет в арендованных квартирах, 14% – у друзей и родственников, только 5% – в собственном жилье. Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные >>В то же время исследователи отмечают, что постепенный отток мигрантов обусловил снижение стоимости аренды на 5,7% в период с марта по октябрь 2023 года, и эта тенденция сохранится. На октябрь средняя стоимость аренды в Тбилиси составляла 11,9 доллара за квадратный метр. Однако при этом основные квартиросъемщики – это местные жители, мигранты снимают лишь 26% всего сдаваемого в аренду жилья, еще 16% предназначено для сдачи жилья посуточно туристам, а 12% – иностранным студентам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, недвижимость в тбилиси, недвижимость