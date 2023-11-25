https://sputnik-georgia.ru/20231125/glavnye-tendentsii-rynka-nedvizhimosti-v-tbilisi--dannye-issledovaniya-284493283.html
Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования
Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования
Постепенный отток мигрантов обусловил снижение стоимости аренды на 5,7% в период с марта по октябрь 2023 года, и эта тенденция сохранится, говорится в... 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T10:32+0400
2023-11-25T10:32+0400
2023-11-25T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Рынок недвижимости в Тбилиси сохраняет здоровую тенденцию развития, а рост цен на нем связан с растущим спросом и стоимостью строительства, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным исследования, только 32% всего недвижимого имущества в Тбилиси приобретается с целью вложения в будущее, на 68% спрос обусловлен необходимостью, связанной с средним количеством человек в семье, улучшением жилищных условий и миграцией. Еще одним фактором является сокращение семей и, соответственно, растущий спрос на квартиры. Так желание детей жить отдельно от родителей порождает ежегодный спрос на 5 тысяч квартир в Тбилиси. Еще одним фактором влияющим на рост спроса на квартиры в столице является растущий доход населения. Так, в 2023 году число лиц, получающих заработную плату в размере от 3,6 тысячи лари, выросло по сравнению с показателями 2017 года в три раза. По прогнозам исследователей, в 2025 году таких лиц в столице будет более 150 тысяч. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков >>При этом, по данным на ноябрь, приобрести квартиру в ипотеку в Тбилиси с доходом могут 170 тысяч человек. В то же время благоприятно на спрос влияет и снижение ставок ипотечных кредитов в лари, которые продолжат снижаться и в 2024 году, тогда как ставки на ипотеку в иностранной валюте сохранятся на высоком уровне. Фактор мигрантов Что касается тенденции миграции из России и Беларуси, которая оказала значительное влияние на рынок недвижимости столицы, то Galt & Taggart отмечает, что в основном миграция оказала влияние на аренду жилья. Число покупок гражданами России недвижимости составляет всего лишь 4% за три квартала 2023 года. Что касается общей статистики, то, согласно отчету, в Грузии на сентябрь 2023 года проживали 90 тысяч мигрантов из России и Беларуси, из которых 77% живет в арендованных квартирах, 14% – у друзей и родственников, только 5% – в собственном жилье. Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные >>В то же время исследователи отмечают, что постепенный отток мигрантов обусловил снижение стоимости аренды на 5,7% в период с марта по октябрь 2023 года, и эта тенденция сохранится. На октябрь средняя стоимость аренды в Тбилиси составляла 11,9 доллара за квадратный метр. Однако при этом основные квартиросъемщики – это местные жители, мигранты снимают лишь 26% всего сдаваемого в аренду жилья, еще 16% предназначено для сдачи жилья посуточно туристам, а 12% – иностранным студентам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, недвижимость в тбилиси, недвижимость
грузия, новости, экономика, недвижимость в тбилиси, недвижимость
Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования
Постепенный отток мигрантов обусловил снижение стоимости аренды на 5,7% в период с марта по октябрь 2023 года, и эта тенденция сохранится, говорится в исследовании рынка
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Рынок недвижимости в Тбилиси сохраняет здоровую тенденцию развития, а рост цен на нем связан с растущим спросом и стоимостью строительства, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным исследования, только 32% всего недвижимого имущества в Тбилиси приобретается с целью вложения в будущее, на 68% спрос обусловлен необходимостью, связанной с средним количеством человек в семье, улучшением жилищных условий и миграцией.
По данным компании, одним из главных факторов спроса является урбанизация, которая обуславливает спрос на 4 тысячи квартир в столице в год с учетом того фактора, что население столицы с 2014 по 2022 год увеличилось на 140 тысяч человек.
Еще одним фактором является сокращение семей и, соответственно, растущий спрос на квартиры. Так желание детей жить отдельно от родителей порождает ежегодный спрос на 5 тысяч квартир в Тбилиси.
Еще одним фактором влияющим на рост спроса на квартиры в столице является растущий доход населения. Так, в 2023 году число лиц, получающих заработную плату в размере от 3,6 тысячи лари, выросло по сравнению с показателями 2017 года в три раза. По прогнозам исследователей, в 2025 году таких лиц в столице будет более 150 тысяч.
При этом, по данным на ноябрь, приобрести квартиру в ипотеку в Тбилиси с доходом могут 170 тысяч человек.
В то же время благоприятно на спрос влияет и снижение ставок ипотечных кредитов в лари, которые продолжат снижаться и в 2024 году, тогда как ставки на ипотеку в иностранной валюте сохранятся на высоком уровне.
Что касается тенденции миграции из России и Беларуси, которая оказала значительное влияние на рынок недвижимости столицы, то Galt & Taggart отмечает, что в основном миграция оказала влияние на аренду жилья. Число покупок гражданами России недвижимости составляет всего лишь 4% за три квартала 2023 года.
Что касается общей статистики, то, согласно отчету, в Грузии на сентябрь 2023 года проживали 90 тысяч мигрантов из России и Беларуси, из которых 77% живет в арендованных квартирах, 14% – у друзей и родственников, только 5% – в собственном жилье.
В то же время исследователи отмечают, что постепенный отток мигрантов обусловил снижение стоимости аренды на 5,7% в период с марта по октябрь 2023 года, и эта тенденция сохранится. На октябрь средняя стоимость аренды в Тбилиси составляла 11,9 доллара за квадратный метр.
Однако при этом основные квартиросъемщики – это местные жители, мигранты снимают лишь 26% всего сдаваемого в аренду жилья, еще 16% предназначено для сдачи жилья посуточно туристам, а 12% – иностранным студентам.