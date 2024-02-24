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В Грузии вводят ответственность за незаконный оборот электрошокеров для ловли рыбы
В Грузии вводят ответственность за незаконный оборот электрошокеров для ловли рыбы
Планируется, что новые регуляции вступят в силу с лета этого года 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, вводящих ответственность за незаконный оборот электрошоковых приспособлений или электрического оружия для ловли рыбы. Согласно представленным поправкам, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или сбыт электрошокеров для ловли рыбы будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет штраф в размере 2 тысяч лари. А вот незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, пересылка или сбыт электрического оружия для ловли рыбы будут караться штрафом в размере 3 тысяч лари в первый раз, 6 тысяч лари – в случае повторного нарушения. Ловля рыбы при помощи электрошокеров и электронного оружия является в Грузии уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Автор законопроекта – правительство Грузии – предполагает, что новый штраф будет задействован со 2 июня 2024 года. Для вступления в силу поправок парламент Грузии должен утвердить их в трех чтениях, а после проект должен подписать президент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Грузии вводят ответственность за незаконный оборот электрошокеров для ловли рыбы
21:01 24.02.2024 (обновлено: 22:41 24.02.2024)
Планируется, что новые регуляции вступят в силу с лета этого года
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, вводящих ответственность за незаконный оборот электрошоковых приспособлений или электрического оружия для ловли рыбы.
Согласно представленным поправкам, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или сбыт электрошокеров для ловли рыбы будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет штраф в размере 2 тысяч лари.
А вот незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, пересылка или сбыт электрического оружия для ловли рыбы будут караться штрафом в размере 3 тысяч лари в первый раз, 6 тысяч лари – в случае повторного нарушения.
Ловля рыбы при помощи электрошокеров и электронного оружия является в Грузии уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
Автор законопроекта – правительство Грузии – предполагает, что новый штраф будет задействован со 2 июня 2024 года.
Для вступления в силу поправок парламент Грузии должен утвердить их в трех чтениях, а после проект должен подписать президент Грузии.