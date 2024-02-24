Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240224/v-gruzii-vvodyat-otvetstvennost-za-nezakonnyy-oborot-elektroshokerov-dlya-lovli-ryby-286521265.html
В Грузии вводят ответственность за незаконный оборот электрошокеров для ловли рыбы
В Грузии вводят ответственность за незаконный оборот электрошокеров для ловли рыбы
Планируется, что новые регуляции вступят в силу с лета этого года 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T21:01+0400
2024-02-24T22:41+0400
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280710915_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ed5b3e11b34ef469ec9ea84f1829b294.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, вводящих ответственность за незаконный оборот электрошоковых приспособлений или электрического оружия для ловли рыбы. Согласно представленным поправкам, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или сбыт электрошокеров для ловли рыбы будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет штраф в размере 2 тысяч лари. А вот незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, пересылка или сбыт электрического оружия для ловли рыбы будут караться штрафом в размере 3 тысяч лари в первый раз, 6 тысяч лари – в случае повторного нарушения. Ловля рыбы при помощи электрошокеров и электронного оружия является в Грузии уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Автор законопроекта – правительство Грузии – предполагает, что новый штраф будет задействован со 2 июня 2024 года. Для вступления в силу поправок парламент Грузии должен утвердить их в трех чтениях, а после проект должен подписать президент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280710915_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_b8f7950bf3699a06ee5b7168ff3c4c00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости
грузия, новости

В Грузии вводят ответственность за незаконный оборот электрошокеров для ловли рыбы

21:01 24.02.2024 (обновлено: 22:41 24.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerПожилой рыбак на озере Лиси
Пожилой рыбак на озере Лиси - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Планируется, что новые регуляции вступят в силу с лета этого года
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, вводящих ответственность за незаконный оборот электрошоковых приспособлений или электрического оружия для ловли рыбы.
Согласно представленным поправкам, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или сбыт электрошокеров для ловли рыбы будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет штраф в размере 2 тысяч лари.
А вот незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, пересылка или сбыт электрического оружия для ловли рыбы будут караться штрафом в размере 3 тысяч лари в первый раз, 6 тысяч лари – в случае повторного нарушения.
Ловля рыбы при помощи электрошокеров и электронного оружия является в Грузии уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
Автор законопроекта – правительство Грузии – предполагает, что новый штраф будет задействован со 2 июня 2024 года.
Для вступления в силу поправок парламент Грузии должен утвердить их в трех чтениях, а после проект должен подписать президент Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0