https://sputnik-georgia.ru/20240225/kvaratskheliya-mogut-nakazat---kakoe-reshenie-primet-rukovodstvo-napoli-286528743.html
Кварацхелия могут наказать – какое решение примет руководство "Наполи"
Кварацхелия могут наказать – какое решение примет руководство "Наполи"
Существует вероятность, что в качестве наказания вингер окажется на скамейке запасных во время матча с "Кальяри" 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Руководство и тренерский штаб итальянского "Наполи" могут наказать грузинского легионера Хвичу Кварацхелия из-за продемонстрированного игроком недовольства, вызванного его заменой в матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны" (1:1), сообщило издание Il Mattino. Во время замены на 68 минуте грузинский футболист не смог скрыть недовольства решением нового тренера Франческо Кальцона. Он демонстративно покинул поле по противоположной от скамейки запасных клуба стороне, не пожал руку тренеру и ни с кем не общался до конца матча. По данным издания, реакция Кварацхелия не понравилась ни тренеру, ни руководству клуба, который рассматривает возможность наказания игрока. В клубе ведутся споры о том, стоит ли штрафовать игрока. Эта тема обсуждалась в тренировочном центре "Кастель Вольтурно". Также существует вероятность, что в качестве наказания вингер окажется на скамейке запасных во время матча с "Кальяри". Матч 26 тура чемпионата Италии против "Кальяри" состоится вечером 25 февраля. На сегодняшний день клуб Кварацхелия занимает девятую строчку в турнирной таблице с 36 очками. На первом месте "Интер", у которого 63 очка. Хвича Кварацхелия перешел в неаполитанский "Наполи" в июне 2022 года и выиграл с клубом титул чемпиона Италии в дебютном сезоне. Кварацхелия не хватило искры – новый тренер "Наполи" объяснил причину замены грузина >>В нынешнем сезоне Квара сыграл 33 матча во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с действующим чемпионом Италии рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хвичи Кварацхелия в €80 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
Кварацхелия могут наказать – какое решение примет руководство "Наполи"
Существует вероятность, что в качестве наказания вингер окажется на скамейке запасных во время матча с "Кальяри"
ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Руководство и тренерский штаб итальянского "Наполи" могут наказать грузинского легионера Хвичу Кварацхелия из-за продемонстрированного игроком недовольства, вызванного его заменой в матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны" (1:1), сообщило издание Il Mattino.
Во время замены на 68 минуте грузинский футболист не смог скрыть недовольства решением нового тренера Франческо Кальцона. Он демонстративно покинул поле по противоположной от скамейки запасных клуба стороне, не пожал руку тренеру и ни с кем не общался до конца матча.
По данным издания, реакция Кварацхелия не понравилась ни тренеру, ни руководству клуба, который рассматривает возможность наказания игрока.
"Кальцона разгневан реакцией грузина и серьезно отнесся к этому вопросу перед тренировкой на следующий день после матча. Тренер поговорил с Кварацхелия и объяснил, что не одобряет такой жест и сказал ему, что команда важнее, чем личность", – пишет издание.
В клубе ведутся споры о том, стоит ли штрафовать игрока. Эта тема обсуждалась в тренировочном центре "Кастель Вольтурно". Также существует вероятность, что в качестве наказания вингер окажется на скамейке запасных во время матча с "Кальяри".
"Ничья с "Барселоной" – положительный результат для "Наполи", учитывая эмоциональный накал и силу соперника. Хвича Кварацхелия внес диссонанс в игру неаполитанцев на "Эстадио Диего Армандо Марадона", – пишет автор статьи.
Матч 26 тура чемпионата Италии против "Кальяри" состоится вечером 25 февраля. На сегодняшний день клуб Кварацхелия занимает девятую строчку в турнирной таблице с 36 очками. На первом месте "Интер", у которого 63 очка.
Хвича Кварацхелия перешел в неаполитанский "Наполи" в июне 2022 года и выиграл с клубом титул чемпиона Италии в дебютном сезоне.
В нынешнем сезоне Квара сыграл 33 матча во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Его контракт с действующим чемпионом Италии рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хвичи Кварацхелия в €80 млн.