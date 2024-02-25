https://sputnik-georgia.ru/20240225/pochemu-sokratilis-prodazhi-kvartir-v-batumi---dannye-issledovaniya-286530717.html

Почему сократились продажи квартир в Батуми – данные исследования

Почему сократились продажи квартир в Батуми – данные исследования

Доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в 2023 году с 75%, зафиксированных в 2022 году 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T14:23+0400

2024-02-25T14:23+0400

2024-02-25T14:47+0400

грузия

экономика

новости

батуми

аджария

недвижимость в грузии

недвижимость

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123721_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_82cb0b7e6b21e2df08c602663588d013.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Продажи новых квартир на самом крупном черноморском курорте Грузии Батуми сократились в 2023 году на 2,8%, что, в том числе, связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в 2022 году, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В январе 2024 года аналитики провели опрос шести системных застройщиков, которые работали над 19 текущими строительными проектами в Батуми. Цель исследования - ознакомление с последними тенденциями на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками). Причины сокращения продаж: Как отметили аналитики, доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в 2023 году с 75%, зафиксированных в 2022 году в выбранных для опроса девелоперских проектах. В целом, в 2023 году в Батуми продано 15,7 тысяч квартир, на 7,5% меньше чем в 2022 году. В Батуми число сделок со старыми квартирами упало в полтора раза >>При этом сокращение продаж наблюдается на 10% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), и на 4% на вторичном (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). По итогам 2023 года средневзвешенная цена квартир в Батуми выросла на 20,1% за год, и составила 1,3 тысячи долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, батуми, аджария, недвижимость в грузии, недвижимость