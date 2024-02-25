https://sputnik-georgia.ru/20240225/pochemu-sokratilis-prodazhi-kvartir-v-batumi---dannye-issledovaniya-286530717.html
Почему сократились продажи квартир в Батуми – данные исследования
Почему сократились продажи квартир в Батуми – данные исследования
Доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в 2023 году с 75%, зафиксированных в 2022 году 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Продажи новых квартир на самом крупном черноморском курорте Грузии Батуми сократились в 2023 году на 2,8%, что, в том числе, связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в 2022 году, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В январе 2024 года аналитики провели опрос шести системных застройщиков, которые работали над 19 текущими строительными проектами в Батуми. Цель исследования - ознакомление с последними тенденциями на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками). Причины сокращения продаж: Как отметили аналитики, доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в 2023 году с 75%, зафиксированных в 2022 году в выбранных для опроса девелоперских проектах. В целом, в 2023 году в Батуми продано 15,7 тысяч квартир, на 7,5% меньше чем в 2022 году. В Батуми число сделок со старыми квартирами упало в полтора раза >>При этом сокращение продаж наблюдается на 10% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), и на 4% на вторичном (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). По итогам 2023 года средневзвешенная цена квартир в Батуми выросла на 20,1% за год, и составила 1,3 тысячи долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Почему сократились продажи квартир в Батуми – данные исследования
14:23 25.02.2024 (обновлено: 14:47 25.02.2024)
Доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в 2023 году с 75%, зафиксированных в 2022 году
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Продажи новых квартир на самом крупном черноморском курорте Грузии Батуми сократились в 2023 году на 2,8%, что, в том числе, связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в 2022 году, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
В январе 2024 года аналитики провели опрос шести системных застройщиков, которые работали над 19 текущими строительными проектами в Батуми. Цель исследования - ознакомление с последними тенденциями на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками).
Причины сокращения продаж:
Рекордные продажи недвижимости в 2022 году
Небольшое количество квартир, оставшиеся на продажу в текущих проектах, поскольку 78% квартир в проектах, которые будут завершены в 2024-28 годах, уже продано.
Перенос строительства недвижимости в другие места Аджарии, поскольку количество проектов в Кобулети (включая Чакви и Цихисдзири) постепенно увеличивается.
Как отметили аналитики, доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в 2023 году с 75%, зафиксированных в 2022 году в выбранных для опроса девелоперских проектах.
В целом, в 2023 году в Батуми продано 15,7 тысяч квартир, на 7,5% меньше чем в 2022 году.
При этом сокращение продаж наблюдается на 10% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), и на 4% на вторичном (продажа недвижимости индивидуальным владельцем).
По итогам 2023 года средневзвешенная цена квартир в Батуми выросла на 20,1% за год, и составила 1,3 тысячи долларов за квадратный метр.